Motocicletă lovită de un Jaguar

01:39:39 / 27 Iunie 2014

ALO, Politia Rutiera din Constanta!

Marti catre miercuri noaptea (deci pe data de 25.06.2014, aproximativ ora 2:00), de la intersectia din zona Trocadero, de la semaforul functional din dreptul BCR, au pornit in goana mare catre zona Dacia (dupa ce au turat motorul in mai multe randuri, pentru intimidare reciproca) doi nemernici, avand niste masini gen VW Golf sau ceva similar (masini tip hatchback), trezind din somn pe multa lume. Lume care mergea la serviciu, care nu are nicio vina ca Politia Rutiera nu este prezenta in zonele cu risc de acest gen, in care multi idioti tureaza motorul si se iau la intrecere. Va rog frumos sa luati masuri, pana cand nu vom lua noi, cetatenii! Suntem deja constituiti intr-un grup care si-a propus sa-i vaneze si sa-i bata pana la rupere de oase pe acesti nemernici. Nu ne lasati sa ne facem dreptate singuri! Ca va fi jale!