Motocicletă răsturnată din cauza unui pieton neatent

Doi turişti s-au aflat, ieri după-amiază, la un pas de moarte, după ce s-au răsturnat cu motocicleta pe bulevardul Mamaia, în zona Pescărie. Potrivit anchetatorilor Florin Daniel Rozenauer, de 21 de ani, din Cîmpina, şi prietena sa se îndreptau cu o motocicletă marca Honda dinspre staţiunea Mamaia către Constanţa, cînd un pescar neatent a încercat să traverseze şoseaua prin loc nemarcat şi fără să se asigure. „A apărut din senin pe şosea. În faţa noastră se afla un Ford, care l-a ocolit în ultimul moment pe bătrîn. Am pus frînă pe faţă ca să evit impactul. Cînd am văzut că n-am ce să fac şi mi-am dat seama că n-am cum să-l evit şi că ne vom răsturna, am tras de ghidon spre bordura scuarului şi am căzut. Eu spun că nu aveam mai mult de 40 de km/ h şi de aceea, nu au rămas urme de frînare pe asfalt”, a declarat Florin Daniel Rozenauer. În ciuda acestei manevre disperate, motocicleta l-a acroşat pe pieton, doborîndu-l la pămînt. Cei doi tineri au zburat pur şi simplu de pe motocicletă, în urma căzăturii alegîndu-se cu o mulţime de zgîrieturi pe spate, pe picioare şi pe braţe. „Dacă nu aş fi purtat casca, mi-aş fi zdrobit capul de asfalt”, a adăugat Florin Daniel Rozenauer, care s-a ales cu o sperietură groaznică şi a plîns minute în şir după producerea accidentului, sprijinit de un copac de pe marginea drumului. Prietena lui a declarat: „Astăzi (n.r. - ieri) urma să plecăm acasă, pentru că eu trebuie să susţin mîine (n.r. - azi) examenul de bacalaureat”. Atît pietonul accidentat, cît şi cei doi turişti au fost transportaţi de două ambulanţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În urma testării motociclistului cu aparatul Drager, oamenii legii au stabilit că acesta nu consumase băuturi alcoolice.