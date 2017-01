Motociclist băut

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Constanţa, s-a ales, ieri, cu dosar penal, după ce a condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi a provocat un accident rutier. Oamenii legii spun că Marius Nedelcu, în vârstă de 49 de ani, a ieşit cu o motocicletă marca Yamaha, înmatriculată CT 07 KIB, din Satul de Vacanţă şi a încercat să vireze la stânga, în dreptul unui scuar, pe bulevardul Mamaia, pentru a porni spre Năvodari. În timpul manevrei, acesta a intrat în coliziune cu o autoutilitară marca Seat, la volanul căreia se afla Gheorghe Apostol, în vârstă de 45 de ani, care ieşise din parcarea unui hotel şi virase, la rândul lui, la stânga, spre zona Pescărie. În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme la ambele picioare şi a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde nu a rămas, însă, internat. La testarea motociclistului cu aparatul etilotest, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,42mg/ l alcool pur în aerul expirat. Pentru isprava sa, bărbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii continuă ancheta pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.