Motociclist rănit într-un accident

14:25:07 / 04 Iulie 2014

Oameni fara capatai

Nu vad ce cauta motociclistii pe strazile oraselor. oameni mai impertinenti si nesimtiti si sfidatori decat motociclistii nu o sa vedeti. Isi tureaza motoarele la maxim fara sa le pese ca pe trotuare sunt parinti cu copii mici care se sperie de zgomotul motoarelor turate la maxim ca sa se de in spectacol, depasesc limita de viteza fara sa le pese ca le pot iesi cineva in cale. De acesti oameni sau mai bine zis derbedei pe doua roti nu ar trebui sa ne pese nici cat negru sub unghie. isi merita soarta pe deplin.