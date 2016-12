Motociclist ucis într-un accident rutier

În urmă cu două luni, un motociclist de 20 de ani şi-a pierdut viaţa după ce şoferul unei automacarale a efectuat o manevră de întoarcere peste linia dublă continuă, în staţiunea Mamaia. Din nefericire, tragicul scenariu de atunci s-a repetat ieri după-amiază. Victima, un bărbat de 40 de ani, din Constanţa, şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier care s-a petrecut pe bulevardul Aurel Vlaicu, în dreptul reprezentanţei “Mercedes”. Un apel la 112 anunţa, în jurul orei 17.00, un impact violent între o automacara şi o motocicletă. În scurt timp, poliţiştii de la Rutieră s-au deplasat la locul accidentului. Au găsit scene de coşmar… Motocicleta era ruptă în două, iar victima zăcea fără suflare, aruncată la zeci de metri distanţă de locul impactului. „Am fost solicitaţi pentru un accident rutier în care a fost implicat un motociclist. Din păcate, pacientul a fost găsit decedat”, a declarat dr. Isabela David, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa. Martorii accidentului spun că şoferul automacaralei ar fi vinovat. „Şoferul automacaralei mergea dinspre “Metro” către bulevardul Tomis. Imediat după reprezentanţa “Mercedes” a făcut stânga către o alee, tăind linia dublă continuă. Motociclistul, care venea dinspre bulevardul Tomis, pe banda 2, a încercat să îl evite, dar nu a mai putut şi a intrat în partea din spate a automacaralei”, a declarat un martor al accidentului.

„NU AM TĂIAT LINIA CONTINUĂ” De cealaltă parte, şoferul automacaralei are o altă variantă despre cele întâmplate, însă afirmaţiile sale nu au nicio logică. “Eu veneam dinspre “Metro” şi mergeam pe banda 1. La un moment dat, m-am încadrat pe banda 2, ca să pot face stânga la semafor. El venea din faţă sau nu ştiu de unde şi deodată m-a lovit în dreapta. Nu ştiu cum m-a lovit în dreapta că eu nu am făcut stânga, nu am tăiat linia continuă”, a declarat şoferul automacaralei, Antonel Dascălu, de 52 de ani. Poliţiştii l-au testat pe bărbat cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ. La locul accidentului şi-au făcut imediat apariţia prietenii victimei, care au fost la un pas să îl linşeze pe şoferul automacaralei. „Am văzut pe Facebook şi am venit imediat. Am sperat să nu fie el, dar am dat folia care îl acoperă la o parte şi... el este. Are familie, fratele lui e plecat în voiaj, nici nu-mi vine să cred… Ne-am văzut zilele trecute, în oraş. Conducea de mulţi ani şi mergea foarte bine cu motocicleta”, a declarat un prieten al victimei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii tragediei rutiere. Traficul în zonă a fost blocat timp de mai bine de o oră şi, ulterior, deviat pe o singură bandă de mers.