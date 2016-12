Motociclişti şi petrecăreţi de pretutindeni vin la mare

Minivacanţa de Rusalii s-a terminat, cu tot cu distracţiile la care au luat parte mii de constănţeni şi turişti, însă peste doar două zile încep noi petreceri şi evenimente ce vor angrena mii de tineri la malul mării. Este semnul cel mai evident că vara îşi intră pe deplin în drepturi, cu atmosfera estivală tipică şi cluburile deschise sau cu scenele pregătite de spectacole.

CLUBURILE SE PREGĂTESC DE PARTY Cluburile din Mamaia se pregătesc oficial de startul maratonului petrecerilor estivale, astfel că, după ce toate au fost deschise în minivacanţa de 1 Mai, a venit vremea reluării programului intens, de vară. Astfel, clubul Le Gaga din Mamaia Nord se redeschide pentru tot restul verii în seara de vineri, cu o petrecere de re-opening intitulată „Starting New Season”, care va fi continuată şi sâmbătă noapte. Tot în noaptea de sâmbătă se redeschide şi clubul vecin Ego, cu o megapetrecere care anunţă o nouă vară incendiară. Pentru tinerii rebeli care preferă muzica underground şi nu mai au răbdare până în weekend, clubul Heaven’s Hell din Constanţa a pregătit, pentru mâine seară, o petrecere intitulată „Hot Girls Night”, cu începere de la ora 22.00 şi intrare liberă.

MOTOCICLIŞTII REVIN ÎN FORŢĂ Cea de-a VII-a ediţie a întrunirii moto-rock a verii, „Seawolves Bike Fest”, se va desfăşura în acest weekend, vineri şi sâmbătă, în campingul „Marea Neagră” (fost Pescăresc) din Mamaia Nord. Bikeri din întreaga ţară, dar şi de peste hotare sunt aşteptaţi să se reîntâlnească la mare, pentru a asista la super-concerte în cele două seri şi pentru a participa la tradiţionala paradă a motocicletelor care va avea loc sâmbătă, la prânz, şi va străbate Mamaia şi Constanţa. În cadrul evenimentului vor avea loc şi nelipsitele concursuri cu premii, cântările haiduceşti la focul de tabără, „late night show-ul” interzis minorilor sau artificii. Vineri seară, după ora 21.00, pe scena din camping vor cânta Melmac Riders din Serbia, Coco, Phenomenon, Ziua Liberă, The Top Hats şi TBC. Sâmbătă, vor face show Phoenix, Trooper, The R.O.C.K., Lupu’ cel Rău, Hangover şi No Quarter. Cei doi invitaţi speciali ai festivalului sunt Andrei Cerbu şi Flavius Hosu, reprezentând tinere revelaţii ale celor mai populare concursuri de talente din România.

Gazda manifestării va fi, şi anul acesta, rockerul Cristi Hrubaru. Preţul de intrare la festival, pe durata celor două zile, va fi de 30 de lei. Cazarea se poate face la cort, gratuit, condiţiile în camping fiind de calitate, anunţă organizatorii.