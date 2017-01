Motocicliştii, luaţi la verificat de poliţia rutieră

Inspectoratul General al Poliţiei Române a demarat, la începutul acestei luni, un program de monitorizare şi prevenire a accidentelor rutiere cu urmări grave în care sînt implicaţi pietonii şi motocicliştii. Programul „Pietoni şi motociclişti” face parte din campania IGPR, „Stop accidentelor rutiere. Viaţa are Prioritate”, campanie desfăşurată la nivel naţional de la începutul acestui an. Poliţiştii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, ca parte participantă la proiectul „Pietoni şi motociclişti”, împreună cu poliţiştii Compartimentului de Prevenirea Infracţionalităţii din cadrul IPJ, spun că începînd cu acest weekend, la Constanţa, vor fi demarate acţiuni menite să conştientizeze, atît pietonii, cît şi motocicliştii asupra riscului crescut la care se expun în condiţiile nerespectării normelor de siguranţă rutieră. Potrivit scms. Tudorel Dogaru, şeful Serviciului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa, poliţia rutieră va desfăşura acţiuni de monitorizare a zonelor unde sînt înregistrate frecvent accidente în care sînt implicaţi pietonii. „Acţiunile se vor desfăşura zilnic cu efective sporite pe linia traversărilor neregulamentare. O problemă deosebită o reprezintă localităţile rurale din judeţ unde, în ultima perioadă, am constatat o creştere a numărului de accidente în care victimele sînt pietoni aflaţi în stare de ebrietate. Vom avea echipaje în aproape toate localităţile importante ale judeţului”, a precizat scms. Tudorel Dogaru. Din punct de vedere al motocicliştilor implicaţi în accidente, poliţiştii spun că în perioada următoare echipajele SPR Constanţa vor acţiona preventiv pentru combaterea vitezei excesive, principala cauză a producerii de accidente. Scms. Tudorel Dogaru spune că se va acţiona cu radare aplasate „în cascadă” pe sectoarele de drum unde s-au constatat depăşiri frecvente ale limitei legale de viteză. „De asemenea, avem în vedere monitorizarea prin mijloace specifice a motocicliştilor care au astfel de antecedente. Trebuie înţeles faptul că numărul evenimentelor rutiere în care sînt implicaţi motocicliştii este relativ mic, însă consecinţele unui astfel de eveniment sînt, în aproape toate cazurile, tragice”, a adăugat scms. Tudorel Dogaru.

O altă problemă pe care oamenii legii o vor avea în vedere va fi aceea a posesorilor de scutere şi mopeduri în sensul că există oraşe, precum Năvodari, Mangalia sau Cernavodă, unde numărul acestor mijloace de transport este mare şi creează adesea probleme în trafic. Pe lîngă aceasta, poliţiştii au constatat că multe dintre scutere sînt conduse de adolescenţi cu vîrsta sub 16 ani, vîrsta minimă legală pentru a conduce un scuter cu capacitatea cilindrică de pînă la 49 cm cubi. Problemele apar atunci cînd adolescenţii sînt depistaţi în trafic, întrucît, din punct de vedere legal, poliţiştii nu îi pot amenda sau sancţiona în niciun fel. Scms. Tudorel Dogaru spune că şi în rîndul acestei categorii de participanţi la trafic s-a constatat o creştere a numărului de accidente şi de victime rezultate în urma accidentelor rutiere.