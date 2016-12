Motorina a depăşit pragul psihologic de şase lei/litru

Începutul noului an se anunţă a fi de rău augur. Au trecut abia câteva zile şi deja românii se confruntă cu primul val de scumpiri anunţate pentru 2012, motorina depăşind pragul psihologic de şase lei pe litru la începutul acestui an. Transportatorii ameninţă cu majorări de tarife atât la transportul de marfă, cât şi de pasageri, pentru a compensa această scumpire. Preţurile carburanţilor din România se află acum la acelaşi nivel cu cele din UE. Motorina s-a scumpit cel mai mult, ajungând să aibă aproximativ acelaşi preţ cu sortimentele superioare de benzină. Şi benzina s-a scumpit cu doi bani pe litru. Proprietarii de maşini echipate cu motoare diesel au toate motivele să fie trişti la acest început de an, pentru că preţul motorinei la pompă a crescut cu nouă bani pe litru. Principalele motive sunt majorarea accizelor cu 4,4% şi creşterea cursului de schimb la 4,3 lei pentru un euro. Scumpirea se va reflecta cel mai mult în buzunarele românilor simpli şi va afecta mai puţin companiile, cred reprezentanţii firmelor de transport. „Comparativ cu preţurile din Europa, cele din România par normale. Raportat la puterea de cumpărare şi la piaţă, şi la economie în ansamblu mi se par nesimţite. Ca cetăţean, mă afectează pentru că plătesc din buzunar, ca transportator, trebuie ca în tariful prestat să se regăsească orice creştere a motorinei”, a spus preşedintele Asociaţiei Transportatorilor Rutieri în Construcţii, Augustin Hagiu. În Europa, carburanţii costă cel mai mult în Olanda şi Italia, unde atât benzina cât şi motorina se vând cu aproape 1,7 euro pe litru. La cealaltă extremă se află Bulgaria şi Polonia, unde carburantul costă puţin peste 1,2 euro pe litru.