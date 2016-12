Motorină cu acciză redusă pentru fermieri

Aşteptată încă de anul trecut, măsura acordării ajutorului de stat pentru achiziţia de motorină folosită în agricultură devine realitate. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Constanţa informează potenţialii beneficiari că s-a aprobat acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în sectorul agricol. „Cererile de acord prealabil se depun după 20 de zile de la data intrării în vigoare a HG 763/2013, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013”, a declarat directorul executiv al APIA Constanţa, Dan Burlacu. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 euro/1.000 litri) pentru motorina folosită la efectuarea lucrărilor mecanizate. Beneficiarii subvenţiei sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, în anul 2014, în limita cantităţilor maxime anuale aprobate. În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele. „Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. În plus, sumele reprezentând ajutor necuvenit vor fi recuperate”, a spus Burlacu. Pentru anul 2012, în judeţ s-au depus 956 de cereri de acord prealabil.