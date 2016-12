Motorina „penală” descoperită la Hârşova, în laborator!

PROBE. Poliţiştii constănţeni au ridicat, ieri, probe din cele 19 butoaie încărcate cu motorină descoperite la începutul acestei săptămâni într-o baracă din zona industrială a Hârşovei. Anchetatorii spun că din fiecare recipient au fost luate câte trei probe care vor fi duse la laboratoarele Oil Terminal din Constanţa în vederea stabilirii provenienţei produsului petrolier. Reamintim că depozitul de carburant a fost găsit după ce proprietarii lui au încercat să demoleze baraca în baza unei somaţii primite de la primăria Hârşova. „În aprilie, am oprit activitatea firmei şi m-am înţeles cu Ionuţ Voinescu, fostul şef al Poliţiei de Frontieră Hârşova, să o folosescă dacă are nevoie. Când am venit să o demolăm, Voinescu a zis că are acte pe ea şi că nu mi-o mai dă. Actul este însă un fals grosolan“, a declarat Monica Alexandra Vâlcu, administratorul firmei Vimalex Const SRL. În momentul în care poliţiştii au venit să îi oprească pe angajaţii Vimalex Const SRL să dărâme barăcile, aceştia au găsit într-una dintre clădiri un adevărat depozit de motorină. Proprietarul care apare în actul pe care Vimalex Const SRL îl consideră un fals este tot un poliţist de frontieră, respectiv agentul Dorian Orez. Acesta din urmă a susţinut în faţa poliţiştilor că nu ştie nimic de motorina depozitată în baracă. „Eu am încheiat în prima fază actul de vânzare - cumpărare cu doamna Vâlcu. Ulterior, Voinescu trebuia să meargă la notar şi să încheie actul între el şi proprietară. Actele văd că nu s-au mai făcut şi eu acum sunt chemat de poliţie, în calitate de proprietar. Voinescu a depozitat aici motorină pentru că soacra lui are o firmă de construcţii alături. Mi-au spus că este motorină pentru utilaje. Eu nu ştiu de unde o au“, a declarat agentul Dorian Orez. Anchetatorii au stabilit că administratorul firmei Apolodor, aflată în apropierea barăcii, este Georgeta Ene, cu domiciliul stabil în Prahova, soacra şefului Poliţiei de Frontieră Cernavodă. În urma inventarului întocmit de anchetatori, a reieşit că Voinescu a depozitat în baracă peste cinci tone de motorină, respectiv 19 butoaie a câte 225 de litri fiecare şi un rezervor cu capacitatea de o tonă. Cu toate că a fost chemat să aducă acte care să dovedească provenienţa motorinei, Voinescu nu s-a prezentat până acum în faţa anchetatorilor.

ANCHETĂ MAI VECHE. Şeful Poliţiei de Frontieră Cernavodă, comisarul Ionuţ Voinescu, nu este la prima întâlnire cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Pe vremea când era şeful sectorului Poliţie de Frontieră Hârşova, împreună cu fostul său adjunct, Tiberiu Varga, a fost implicat într-un dosar de contrabanda cu motorină. În acelaşi dosar au mai fost cercetaţi Victor Toma, Marian Silian, Marin Dănuţ Bourceanu, Petru Olteanu, Rosi Ahip şi Ionel Ţăranu. Faţă de cei doi poliţişti de frontieră procurorii au reţinut comiterea infracţiunii de favorizarea infractorului şi apartenenţă la un grup de criminalitate organizată. Cercetările în acest dosar au fost demarate în urma cercetărilor făcute de Poliţia Transporturi Navale Hârşova, în intervalul octombrie-noiembrie 2007, ce au vizat furturi de produse petroliere de pe o barjă.