„Motorul” ia avînt pe piaţa românească

Se spune despre motociclişti că ar fi atinşi de un microb fără leac. Aşa cum unii plătesc averi pentru tablouri celebre, colecţionează timbre rare, investesc în maşini de epocă mai scumpe chiar decît cele moderne cu sute de cai sub capotă, nici „bikerii” nu se dau în lături de la pasiunile lor. Chiar dacă mulţi dintre “cavalerii iadului” ai zilelor noastre nu prea dau doi bani pe faptul că viaţa are prioritate, situaţie reflectată de numărul tot mai mare al accidentelor mortale de pe şosele, pasiunea pentru motociclete a devenit o afacere profitabilă. Boom-ul înregistrat în ultimii ani, la nivel mondial, de vehiculele pe două roţi pare să aibă ecou şi pe piaţa românească. Dacă în 2006 românii au cumpărat doar 1.758 de vehicule pe două roţi, numărul unităţilor comercializate anul trecut prin distribuitorii autorizaţi a ajuns la 3.141. În acest context, reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) au raportat o creştere a vînzărilor cu 78,7%. Potrivit statisticilor APIA, din cauza sezonului hibernal, în trimestrul IV al anului 2007 au fost comercializate numai 285 de motociclete, scutere şi mopede, comparativ cu o medie de 1.234 unităţi vîndute în trimestrele II şi III ale aceluiaşi an. De asemenea, şi în trimestul I al anului 2007, au fost comercializate relativ puţine unităţi (387), pe fondul aceloraşi considerente. Practic, 2007 a adus vînzări record pentru constructorul francez Peugeot, prin distribuitorul Daperom Grup Auto, cu 1.227 unităţi comercializate, însă nici japonezii de la Yamaha nu s-au lăsat mai prejos. Prin distibuitorul Eliopoulos Brothers, constructorul nipon a vîndut 458 de motociclete în România, în timp ce Suzuki a reuşit să comercializeze, prin distribuitoriii B&S Motors şi Sara Motors, doar 255 de „motoare”. Vînzările de motociclete Suzuki au fost urmate îndeaproape de Aprilia şi Honda, cu 254, respectiv 253 de unităţi comercializate în 2007. La polul opus s-au situat mărcile Ducati, Cagiva şi MZ, care au reuşit contraperformanţa de a nu vinde nici măcar o motocicletă pe piaţa românească.