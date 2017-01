Motul Motorsport Event, sâmbătă şi duminică, la Maritimo

A șasea ediție a evenimentului automobilistic Motul Motorsport Event, organizat de Clubul Sportiv Seaside Roads, se va desfășura sâmbătă și duminică, la Constanța, în parcarea de la Maritimo Shopping Center. Concursul propune pentru acest an o premieră absolută: prima etapă din acest an a Campionatului Internațional de autoslalom, o competiție la care poate participa orice posesor de permis auto, cu vechime de maximum un an, cu mașina proprie, indiferent dacă ea este sau nu pregătită pentru concursuri auto.

Pentru spectatorii care vor urmări spectacolul auto din parcarea de la Maritimo Shopping Center, organizatorii au pregătit mai multe surprize, inclusiv o tombolă cu premii și posibilitatea de a parcurge circuitul în calitate de copiloți ai participanților, precum şi demonstrații de drift și de karting.

PROGRAMUL COMPETIŢIEI

Sâmbătă, 14 mai

orele 8.30-10.30: înscrierile și verificările tehnice ale autoturismelor

orele 11.00-16.00: antrenamente

orele 16.00-18.00: calificările care vor stabili ordinea în care se va concura a doua zi

Duminică, 15 mai

orele 11.00-13.00: warm-up-ul înaintea concursului (încălzirea mașinilor)

orele 13.00-15.30: Campionatul Internațional de autoslalom

ora 16.00: Festivitatea de premiere

