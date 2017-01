Mr. Big a devenit tătic

Chris Noth şi iubita lui, Tara Wilson, au devenit părinţii unui băieţel sănătos. Orion Christopher Noth s-a născut în Los Angeles şi a cîntărit la naştere 3,4 kilograme. ”Cris şi Tara sînt extrem de emoţionaţi, dar sînt bine cu toţii”, a completat purtătorul de cuvînt al vedetei. Tara Wilson l-a întîlnit pe starul din ”Totul despre sex”, în vîrstă de 53 de ani, pe cînd lucra la un bar din New York. Acum, lucrurile s-au schimbat pentru ea. Cuplul va apărea împreună şi pe marele ecran, în drama ”Frame of Mind”. Chris Noth interpretează un ziarist, în timp ce Tara Wilson are un rol secundar.