Mr. C şi Victor Nemeş au prezentat „Marea bucătăreală“

Un eveniment deopotrivă educativ şi... savuros, intitulat „Marea bucătăreală”, a avut loc ieri după-amiază în incinta Maritimo Shopping Center. Protagoniştii evenimentului au fost pasionaţii de gastronomie Ciprian Lepădatu, alias Mr. C, din Constanţa, şi fostul participant al concursului „Master Chef”, Victor Nemeş. „Bucătăreala” a fost prezentată în premieră, la Constanţa, ca un workshop cu caracter de show, urmând ca pe viitor să fie prezentată şi în alte mari oraşe, în cadrul proiectului „Mr. C in Love with Life”. Proiectul constă în promovarea unei alimentaţii sănătoase prin creşterea consumului de fructe, legume, nuci şi seminţe.

„Proiectul se învârte în jurul ideii de calitate a vieţii noastre. Nu vorbim despre a mânca sau a nu mânca ceva, ci doar încurajăm creşterea consumului de nuci, fructe şi seminţe în alimentaţia noastră de zi cu zi. Pornind de la alimentaţie, trebuie să ajungem să fim mai conştienţi şi mai responsabili atât cu noi, cât şi cu ceilalţi. Nu facem mâncare ca să vă arătăm cum se găteşte sau că a noastră e mai bună... facem mâncare şi spectacol tocmai pentru ca oamenii să înţeleagă că se poate trăi mult mai bine cu mult mai multe fructe şi legume”, a declarat iniţiatorul proiectului „Mr. C in Love with Life”, Ciprian Lepădatu.

COPIII, RĂSFĂŢ ŞI TARGET PRINCIPAL La „Bucătăreală” au participat numeroşi curioşi din centrul comercial, dar şi pasionaţi de artă culinară şi lifestyle, iar cei cărora le este adresat cu precădere proiectul sunt părinţii, în vederea introducerii în alimentaţia micuţilor a ingredientelor cele mai sănătoase prin reţete şi metode facile şi distractive. Cei doi gastronomi amatori au invitat pe scenă mai mult de zece micuţi din public, împreună cu care au realizat burgeri vegetali delicioşi şi cremă de ciocolată din cacao şi fructe, fără zahăr.

„Vreau să gătească burgeri cei care îi preferă de obicei, adică cei mici. Suntem mult mai mulţi decât ne-am propus, iniţial vroiam doar patru copii. Jumătate dintre copii fac burgeri, jumătate fac sosul pentru burgeri, adică o cremă de ciocolată. Prepararea burgerilor durează, de regulă, 10-15 minute”, a declarat Victor Nemeş, care, împreună cu colegul său de scenă, le-a pus şorţuleţe micuţilor, i-a învăţat să cureţe fructele şi legumele, să amestece şi să prepare ingredientele. Micuţii au fost destul de timizi în a comunica, mai ales la început, însă, după degustare, s-au declarat extrem de fericiţi că au gătit şi încântaţi de gustul preparatelor.

PROIECT DEMARAT LA CONSTANŢA Constănţeanul Ciprian Lepădatu, alias Mr. C, nu este un bucătar şi nici colegul său, aşa cum a ţinut să specifice. Mr. C profesează în domeniul marketingului, iar Victor Nemeş - în cel sportiv şi auto. Lepădatu a explicat cum pot fi stimulaţi sau chiar „păcăliţi” copiii spre a consuma fructe şi legume şi spune că a demarat proiectul acasă, în Constanţa, pentru că a observat că aici sunt mulţi părinţi care sunt îngrijoraţi de faptul că micuţii nu prea „se omoară”, la masă, după fructe şi legume.

„Am ales Constanţa pentru a demara proiectul „Mr. C in Love with Life” nu doar pentru că este oraşul meu de baştină, ci şi pentru că am înţeles, de nenumărate ori, că aici sunt atât de mulţi părinţi care îşi doresc să includă în alimentaţia copiilor cât mai multe fructe şi legume. Încercăm să-i determinăm pe micuţi să iubească şi să-şi dorească să le consume prin metode constructive şi chiar amuzante, lucrând cu ei. Ingredientele sănătoase, precum fructele şi legumele, pot fi... ascunse lejer în sucuri şi sandwich-uri delicioase. De fapt, aceasta este ideea!”, a precizat Ciprian Lepădatu. Acesta a mai adăugat că reprezentaţiile „Marii bucătăreli” vor continua la Constanţa, dar şi în alte oraşe din ţară.