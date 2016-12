Mrini Eye Hospital, etalon în oftalmologia de la malul Mării Negre!

În urmă cu 3 ani, la Constanţa, sistemul sanitar privat adăuga o nouă piatră de temelie extrem de importantă; în specialitatea oftalmologie. Constănţenilor li se pregătise un spital european, cu dotări de ultimă oră, cu specialişti pe măsură. Echipa celui mai frumos spital din România în domeniul oftalmologiei, aşa cum l-a apreciat unul dintre cei mai renumiţi specialişti din ţară, prof. univ. dr. Monica Pop, a promis, la evenimentul inaugural, că unitatea sanitară va fi într-un continuu proces de dezvoltare. Şi aşa a şi fost. Au trecut 3 ani, iar în tot acest timp, proiectul Mrini Eye Hospital a reuşit să devină etalon în oftalmologia românească de la malul Mării Negre. Mrini Eye Hospital, primul privat de oftalmologie din Dobrogea, a marcat cei 3 ani de activitate intensă, la finele săptămânii trecute, într-un cadru festiv, la hotalul Iaki din staţiunea Mamaia, în prezenţa a numeroase personalităţi din lumea medicală atât de la nivel naţional, cât şi local, dar şi din alte domenii de activitate, prieteni ai echipei unităţii spitaliceşti private. Prezentă şi la deschiderea spitalului, dar şi acum, după 3 ani, renumitul oftalmolog prof. univ. dr. Monica Pop a declarat: „În primul rând timpul a trecut foarte repede şi, în al doilea rând, vreau să spun că este cea mai frumoasă şi complexă clinică privată în domeniul oftalmologiei pe care am văzut-o vreodată. Este o clinică foarte deosebită, performantă. Cred că medicii de aici practică toate tipurile de intervenţii chirurgicale care se practică în momentul acesta în ţară şi în lume, în domeniu. Le doresc multă sănătate şi să ne întâlnim din 3 în 3 ani până la nesfârşit. Am recomandat Mrini Eye Hospital întotdeauna, cu mare încredere, pacienţilor din Constanţa care ni s-au adresat”. Urări de „La mulţi ani“ şi „la cât mai multe realizări profesionale“ au venit şi din partea colegilor din alte specialităţi, dar şi din partea reprezentanţilor administraţiilor publice locale din judeţul nostru, din partea reprezentanţilor unor instituţii. Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, încurajează dezvoltarea sectorului privat în domeniul medical, astfel încât constănţenii să aibă acces la o gamă cât mai largă de servicii medicale, multe dintre unităţi având şi colaborări cu Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce înseamnă că pacientul nu suportă în totalitate costurile, aşa cum este şi cazul spitalului privat Mrini.

NU ESTE O MISIUNE UŞOARĂ!

Dr. Dorin Nicula, medic primar oftalmolog, iniţiatorul intervenţiilor chirurgicale în cadrul Mrini Eye Hospital, le-a urat, la rândul său, „La mulţi înainte cu succes, pentru că au nevoie, pentru că este o misiune nu tocmai uşoară, şi pentru că, din păcate, sistemul nostru de sănătate nu sprijină suficient de bine activitatea privată”. „Oftalmologia privată a împins înainte şi oftalmologia de stat, care la momentul pe care îl ştim cu toţii, în urmă cu 20 de ani, se complăcea într-o stare de „merge şi aşa”. Şi faptul că oamenii au început să investească în sistemul privat, pentru că oamenii şi-au dorit noutate, inovaţie, s-a investit foarte mult în tehnologie, în metode moderne de examinare, operaţii, a făcut ca oftalmologia privată să se dezvolte şi, sigur, oftalmologia de stat a trebuit să suporte o competiţie puternică şi a trebuit să se adapteze la acest lucru. Sigur că la stat există diverse metode prin care altfel se gestionează banul, în medicina de stat banul vine de la buget, în oftalmologia privată banul vine din ceea ce realizezi şi ştim că nu întotdeauna este foarte uşor”, a explicat medicul. Mulţi oameni nu realizează ce se ascunde în spatele unei investiţii private, a adăugat el. „Repet, din păcate, sistemul nostru de stat nu încurajează destul de bine activitatea privată care, în opinia mea, degrevează foarte mult sistemul, inclusiv de asigurări de sănătate, de o mare investiţie”, completează medicul.

PRIMA PACIENTĂ

La evenimentul care a marcat trecerea a 3 ani de activitate a venit şi prima pacientă operată la Mrini Eye Hospital, Joiţa Ivan, ajunsă la 80 de ani. „Mă simt foarte bine, nu vedeam deloc cu ochiul drept. Le mulţumesc foarte mult celor de la Mrini, mai ales domnului doctor de la Cluj care m-a operat. Acum, după 3 ani, mă simt foarte bine, văd bine. Le doresc mult succes şi numai bine, să fie sănătoşi să ne poată trata”, a spus femeia.

DUPĂ 3 ANI...

„După 3 ani, cel puţin aceiaşi oameni valoroşi au rămas alături de noi şi, în plus, oameni speciali din oftalmologia românească s-au alăturat proiectului Mrini Eye Hospital pentru că s-a dovedit că la nivel naţional există şi, într-adevăr, reuşeşte să îşi pună amprenta în oftalmologia noastră. Au fost proiecte importante, am reuşit să realizăm tot ceea ce ne-am propus; de la dezvoltarea departamentelor de chirurgie pe care la început clinica noastră nu le avea până la dezvoltarea personalului”, a declarat managerul Mrini Eye Hospital, dr. Fildis Mrini. Nu în ultimul rând, managerul a subliniat că ultimii 3 ani au fost presăraţi de multe acţiuni umanitare care au constat în donaţii şi sponsorizări la cămine de bătrâni, la centre de copii. „Am susţinut şi susţinem în continuare sistemul medical privat şi sistemul medical de stat. Astfel, prin donaţiile noastre, care s-au regăsit pe secţiile de chirurgie pediatrică, neonatologie şi chiar şi oftalmologie din SCJU, noi am dovedit, într-adevăr, că ceea ce spunem este real. Cu această ocazie doresc să spun că Mrini Eye Hospital nu înseamnă doar reclamă; suntem oameni care existăm, muncim, facem lucruri minunate pentru Constanţa. Am primit un premiu, o recunoaştere naţională pentru faptul că Mrini Eye Hospital este etalon în oftalmologia românească de la malul Mării Negre, astfel încât mesajul meu la primirea premiului a fost pentru oamenii din România; atunci când vor alege ca şi destinaţie turistică oraşul Constanţa, să ştie că noi suntem aici, că vor fi întotdeauna protejaţi, dacă vor avea probleme cu ochii”, a declarat managerul Mrini Eye Hospital.

LANSARE DE VOLUM

La rândul său, dr. Hicham Mrini a anunţat, la marcarea celor 3 ani de existenţă, că a fost lansat şi primul volum „Proud To Be Romanian, Medical Tourism”. Cartea reuneşte exemple ale unor oameni de succes din diferite domenii de activitate. Dr. Fildis Mrini şi proiectul pe care îl manageriază, Mrini Eye Hospital, se regăsesc în paginile acestui volum.

Echipa Mrini mulţumeşte pacienţilor care au avut încredere în ea în tot acest timp şi le promite că, pe viitor, va păstra ştacheta la fel de sus!