MRU, campionul protocoalelor costisitoare

Jurnaliştii unei televiziuni au sesizat că cele mai scumpe recepţii au fost organizate în perioada decembrie 2004 - martie 2007, atunci când parfumatul Mihai-Răzvan Ungureanu a fost ministru de Externe. Cele mai mari cheltuieli de protocol pentru un eveniment organizat de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au avut loc pe 1 februarie 2007. Este vorba de un concert şi o recepţie organizată de MAE la o lună după intrarea României în Uniunea Europeană, recepţie ce a costat 134.300 de lei. Pe lângă concertul şi recepţia din februarie, costuri mari au presupus şi recepţiile de Crăciun din 2005 şi 2006 organizate pentru corpul diplomatic, 129.101 lei, respectiv 128.185 lei. Cheltuielile de protocol pentru Forumul Marea Neagră, din 7 iulie 2006, s-au ridicat la 80.500 de lei. La eveniment au participat şi şefi de stat, iar conform legii, norma de cheltuieli pentru şefii de stat este mai mare. În 2006, MAE a organizat o recepţie de peste un miliard de lei vechi, tot sub oblăduirea lui Ungureanu. Nu mai punem la socoteală mesele de lucru cu delegaţiile oficiale şi alte “prostioare”. Ungureanu spune că \"problema nu este de preţ, problema este tot de ceea ce intră în organizarea unui asemenea eveniment\". No comment. (A.M.)