MTI are datorii istorice către firmele de transport

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) are o datorie către firmele de transport persoane de 120 milioane lei, reprezentând sume restante la compensaţiile care se acordă în preţul biletelor pentru categoriile defavorizate. \"Banii vin foarte lent, dar totuşi constant, şi am ajuns cu plata la septembrie 2009, deci suntem cu un an în urmă. Am solicitat compensarea datoriilor pe care ministerul le are faţă de firme cu sumele datorate la bugetul de stat, însă de fiecare dată am fost refuzaţi\", a declarat, ieri, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu. El a dat exemplul unei firme de transport care are de încasat o subvenţie de 400.000 lei şi are de vărsat la buget 100.000 lei. \"Conturile firmei sunt blocate, în condiţiile în care ea are de recuperat de la stat o sumă de patru ori mai mare decât cea pe care o datorează la buget\", a afirmat Hagiu. Din totalul firmelor de transport rutier, 45% s-au închis sau se află în procedură de insolvenţă sau faliment, potrivit reprezentantului FORT. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, a declarat miercuri că sumele pe care firmele le au de încasat de la stat vor fi compensate din oficiu cu obligaţiile bugetare.