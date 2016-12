MTV şi trupa The Killers colaborează într-o campanie de responsabilitate socială

Postul MTV a semnat un parteneriat cu formaţia de rock alternativ The Killers, pentru o nouă iniţiativă din cadrul campaniei de responsabilitate socială MTV EXIT, End Exploitation and Trafficking / Puneţi capăt exploatării şi traficului uman. MTV EXIT şi The Killers au colaborat la realizarea videoclipului celui mai recent single al formaţiei, numit „Goodnight, Travel Well”, care vrea să pună în evidenţă pericolele traficului uman şi al exploatării sexuale. Videoclipul va avea premiera pe toate posturile MTV din lume, dar şi online, pe 13 iulie.

În cadrul campaniei MTV EXIT, postul TV a mai colaborat cu formaţia Radiohead, pentru realizarea videoclipului ”All I Need”, de asemenea, avînd cu mesaj social. MTV EXIT este o emisiune care este produsă gratuit pentru toate companiile din segmentul audiovizual şi pentru toate organizaţiile interesate de mesajul său.

Trupa The Killers s-a înfiinţat în 2002, în prezent fiind formată din Brandon Flowers (voce, clape), Dave Keuning (chitară, voce), Mark Stoermer (chitară bas, voce) şi Ronnie Vannucci Jr. (percuţie, tobe). Sound-ul lor, un amestec de muzică electronică modernă şi influenţe rock din anii \'80 şi \'90, a cucerit un public foarte larg, primul material discografic al trupei, ”Hot Fuss”, înregistrînd vînzări record de aproape cinci milioane de copii. Promovat de hiturile ”Somebody Told Me”, ”Mr. Brightside” şi ”Smile Like You Mean It”, albumul a ajuns pe primul loc în topurile din toată lumea, menţinîndu-se în clasamentul Billboard, timp de peste cincizeci de săptămîni.