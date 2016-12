Muștruluială guvernamentală

07:26:54 / 19 Februarie 2015

La ciolan

Ia-ti votat asa-ti sa-s faca treaba.Au mandat pina in2016 daca nu fac treaba osa raspunda in fata electoratului Ceva ceva au facut dar mai au multe de facut ce putea sa faca in 3ani de guvernare in tot dezastru care la lasat Basescu -Boc tara in ani lor de guvernare.Nu vedeti ce ce fraude au facut cu bani publici cand noua ne taia salari pensi etc pe motiv ca tara e in criza Iarasi vreti sa vina ce a mai ramas inca nejudecati dintre ei la putere?A-ti uitat greutatiile si mizeriile traiului de atunci cu spitale si scoli disfiintate etc