Muftiatul a câştigat procesul cu Cin Cin

Curtea de Apel Constanţa a decis respingerea recursului formulat de reprezentanţii societăţii comerciale Cin Cin SRL Constanţa şi anularea autorizaţiei de construire a imobilului de două etaje plus mansardă din imediata vecinătate a geamiei Hunchiar. „De la începutul demersului în înstanţă, în 2008, am afirmat că am încredere în justiţia română. Prin această decizie s-a dovedit că am avut dreptate”, a declarat şeful Comunităţii Musulmane din România, muftiul Iusuf Muurat. El a adăugat că, începând de luni, vor fi demarate procedurile în vederea demolării imobilului aparţinând SC Cin Cin SRL. „Potrivit legislaţiei, beneficiarul este cel care trebuie să se ocupe de demolarea clădirii”, a spus muftiul Iusuf Muurat. Reprezentanţii Comunităţii Musulmane din România spun că sunt decişi să depună plângere penală împotriva directorului executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Constanţa, Virgil Lungu, care ar fi modificat avizul primit de SC Cin Cin din partea ministerului de resort, trecând ca distanţă minimă între cele două clădiri 1,2 metri, în loc de 3 metri, cât decisese ministerul.

DECIZIE ATACATĂ. Chiar dacă instanţa a decis anularea autorizaţiei de construire, acest lucru nu înseamnă că imobilul va putea fi demolat, în opinia administratorului SC Cin Cin, Sorin Mocianu. El a declarat că, în afară de autorizaţia de construire, toate celelalte avize pentru ridicarea clădirii sunt valabile. „Aştept să primesc decizia scrisă a Curţii de Apel pentru a vedea ce căi am la dispoziţie pentru a o ataca. Eu nu am făcut nimic ilegal, am construit în funcţie de avizele care mi-au fost aprobate”, a declarat Sorin Mocianu. Declaraţiile acestuia sunt contrazise, însă, de avocatul Comunităţii Musulmane din România, Dumitru Bădrăgan, care a explicat că instanţa nu a anulat şi celelalte avize pentru că nu mai fost cazul. „Noi am cerut anularea autorizaţiei de construire. În urma procesului, instanţa a descoperit că emitentul acesteia nu avea competenţa de a elibera un asemenea act, ceea ce face ca autorizaţie să fie nulă. Prin urmare, nu s-au mai analizat şi celelalte documente, pentru că nu mai era cazul”, a spus Dumitru Bădrăgan. El a adăugat că, pentru a obţine acum un nou aviz de construire, SC Cin Cin va avea nevoie de mai multe documente, inclusiv de consimţământul reprezentanţilor Cultului Musulman, în calitate de vecini.