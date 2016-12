Muftiul Cultului Musulman - ”Vrem să nu se mai oficieze slujbe pe stadioane”

08:31:08 / 07 Iulie 2015

Prea multa toleranta naste monstri

Mai bine cercetati cine este in spatele acestui individ "scolit" in scolile arabe . Zece ani a stat in tarile arabe. Intors in tara a ajuns prin metode nu chiar ortodoxe sa ajunga muftiu. De ce nu se limiteaza mandatul muftiului la maxim doua mandate ?