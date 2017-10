Mugabe, ambasador al OMS? „O glumă proastă de 1 aprilie“

În termeni extrem de duri, Canada a cerut, sâmbătă, anularea numirii președintelui zimbabwean Robert Mugabe ca ambasador al bunăvoinței la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), numire considerată de către premierul canadian Justin Trudeau ca fiind ''ridicolă'' și ''absolut inacceptabilă'', relatează AFP. ''Când am auzit vorbindu-se despre numirea lui Robert Mugabe de către OMS, sincer, am crezut că este vorba de o glumă proastă de 1 aprilie'', a declarat Trudeau într-o conferință de presă la Edmonton, în provincia Alberta (vest). ''Este absolut inacceptabil și de neconceput ca acest individ să aibă un rol de ambasador al bunăvoinței în oricare altă organizație, și încă și la OMS (...). Este ridicol'', a mai spus premierul canadian. Într-un comunicat al Ministerului canadian de Externe, publicat sâmbătă seara, Canada ''a cerut anularea acestei numiri''. ''Având în vedere gravitatea încălcărilor drepturilor omului sub regimul Mugabe, o numire de acest fel este de neconceput și inacceptabilă. Aceasta contravine obiectivelor ce vizează protejarea celor mai vulnerabile populații din lume'', afirmă ministerul. În contextul criticilor provocate de numirea lui Mugabe ca ambasador al bunăvoinței la OMS, directorul general al organizației, Tedros Adhanom, a anunțat pe Twitter că este pe cale ''de a regândi'' această chestiune.