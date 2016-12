Mugur de panică

ADEVĂRATELE PROBLEME Economia României crește deja peste potențial, pe bază de consum, și, în cazul în care acesta este stimulat suplimentar, nu se vor crea locuri de muncă decât în străinătate, a declarat luni guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. El a prezentat „adevăratele probleme cu care se confruntă în prezent economia românească“, în condițiile în care în spațiul public au fost lansate o serie de acuze la adresa BNR - „Care este adevărata situație în România? În ceea ce privește deviația PIB, am trecut la exces de cerere, de la deficit. În plus, există o tendință de încordare a pieței muncii și numai cei care nu trăiesc în această economie nu își dau seama de acest lucru. Câștigurile de productivitate sunt net inferioare dinamicii salariale“. În ceea ce privește creditul (lei și valută), situația nu arată o explozie, însă crește foarte rapid - „Nu este de natură să ne îngrijoreze, dar ne arată că nu avem de ce să îl stimulăm în plus. Ar trebui stimulate creșterea productivității, investițiilor și crearea de locuri de muncă, nu consumul“. Referitor la acuzațiile că BNR și-a ratat ținta de inflație și, deci, nu își îndeplinește mandatul, Isărescu a spus că banca centrală se ocupă de stabilitatea prețurilor, nu de țintirea inflației - „Nu găsiți în statutul BNR o țintă de inflație. Nu găsiți!!! Noi avem stabilitatea prețurilor“. Banca centrală prognozează o deflație de -0,4% pentru 2016, cu un punct procentual sub estimarea din mai, de 0,6%. Pentru finele lui 2017, prognoza este de 2%, în scădere de la 2,7% în mai.

SCUZE PENIBILE Explicațiile lui Isărescu nu l-au convins însă pe analistul Florin Cîțu - „Când BNR vine cu această scuză penibilă, că în statut nu există o țintă de inflație, ar trebui să aducă și o soluție. Mă așteptam la mai mult de la guvernator. Are dreptate, dar în lege scrie clar că BNR asigură și menține stabilitatea prețurilor. Iar țintirea inflației este metoda folosită, iar asta nu înseamnă că nu e obligatorie. Nu. BNR, care are independență operațională, a ales acest regim. Și trebuie să livreze... Dacă nu vroia, nu îl alegea. Și-n plus, ținta este discutată (teoretic) și cu Guvernul. Dacă această declarație a lui Isărescu nu-i face pe parlamentari să schimbe legea BNR din toamnă, cu obiective și sancțiuni clare, să nu ne mirăm că rămânem săracii Europei“. Cât despre estimările de inflație, Cîțu speră sincer ca ele să aibă la bază o motivație politică - „Altfel, BNR trebuie ori să șteargă toate modelele pe care le folosește, ori să schimbe echipa. Am spus de mai multe ori că inflația este mult mai mică și uite că, într-un final, au scăzut și estimările băncii centrale“.