Mugur Isărescu s-a încurcat în propriile credite

16:18:19 / 05 Aprilie 2015

RUSINEA INCEPUTULUI DE MILEN III

Am citit articolul si efectiv am ramas STUPEFIAT, SOCAT dar si REVOLTAT cum un JIDAN a putut in 25 ani dela lovitura de stat militara din decembrie 1989 , sa obtina si sa inscrie in acte o asemenea bogatie, avere ,si resurse de venituri stnd cu curu pe scaun,. Acesta este CAPITALISMUL cu stadiul lui cel mai avansat= IMPERIALISMUL, tipic ANGLO-AMERICAN. Deci iata cum dupa 89 intreaga avutie a ROMANIEI SOCIALISTE a ajuns sa fie localizata in mana catorva FANARIOTI JIDANI- EVREI si a sistemului oligarh american.,Asa am ajuns sa fimCOLONIE , cum bine graeste si accentueaza marele si DREPTUL ANALIST POLITIC- ILIE SERBANESCU,. Ce pacat ca el e singurul si eu care ma mai indignez si scriu pe internet ca POPORUL ROMAN in scurt timp isi va pierde INDENTITATEA ca NATIE,. DEocamdata si- a pierdut Suveranitatea, Independenta,Limba si graiul matern, bogatiile solului si subsolului, iar economia este distusa, data la fier vechi si ce ar mai fi ramas furata de HOTII INTERNI , DIVERSIONISTI si TRADATORI la CERCURILE IMPERIALISTE,. Cu asemenea oameni ca Isarescu care a manipulat si manipuleaza discret pe IOBAGII ROMANI, viitorul nostru a devenit sumbru cu doar doua cai de acces; Mormantul pentru Patrioti Fuga din tara pentru SARLATANI,. Datim voie ca sunt tare mahnit sa scriu doua strfe a lui M. EMIN ESCU din poemul - IMPARAT SI PROLETARI.- Zdrobiti oranduirea cea cruda si nedreapta Ce lumea o imparte in Mizeri si Bogati Atunci cand dupa moarte Rasplata nu va asteapta Faceti can asta lume Sa aiba parte dreapta Egala fiecare Si sa traim ca fratii,. Rasunatorul poem are cea mai mare semnifiacti astazi , cand inloc sa traim bine ne inarmam si vrm razboi cu vecinii,. Fiind-ca am gasit ceva frumos int-un poem dedicat marelui voievod Stefan cel Mare si sfant cu prilejul Comemorarii a 500 de ani dela moarte 1504 2004 va redau doar o singura strofa: Eu va las in grija mare Neamul meu cel Sfant Sa stati straja la hotare S-aparati acest pamant !!!! Va multumesc ca totusi ati reusit sa lecturati comentariul meu prea lung si patriot,. Cu stima si dragoste !!!!