Mugurel Cornăţeanu îşi doreşte primul titlu naţional la juniori

Cu un antrenor nou, în persoana lui Mugurel Cornăţeanu, ultima dată principal la Callatis Mangalia, echipa de juniori C a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ speră să aducă în vitrina clubului un nou titlu naţional. De altfel, generaţia din sezonul trecut a juniorilor C a fost singura care a câştigat Campionatul Naţional, celelalte grupe ale Academiei fiind învinse în fazele zonale, semifinale sau chiar finale. Aşadar, o misiune dificilă pentru noua grupă a juniorilor C care va trebui să repete performanţa din sezonul trecut şi să păstreze supremaţia Academiei la categoria de vârstă 1996-97. Sezonul a fost început perfect, cu trei victorii la scor, 19-0 cu Callatis Mangalia, 11-1 cu CS Agigea şi 14-1 cu Marmura Deleni, dar, cu doar trei partide disputate în şase etape, Viitorul ocupă poziţia a treia în clasament, după Portul Constanţa şi Sparta Techirghiol. „Din păcate faza judeţeană este de un nivel extrem de modest şi, pentru a păstra nivelul formaţiei cât mai bun, trebuie să jucăm partide în compania unor adversari mai puternici. Când nu avem etape intermediare mergem în fiecare săptămână la Bucureşti, Ploieşti, Chiajna şi jucăm mai multe jocuri cu Steaua, Dinamo şi alte echipe de un nivel mai bun. În plus, mai jucăm şi cu echipe de categorie superioară de vârstă. Sperăm ca la anul să putem participa şi la un turneu în străinătate, tot pentru a creşte nivelul calitativ al echipei. Lotul este unul bun, talentat, dar este nevoie de multă muncă şi bineînţeles, de multe jocuri de verificare. Toate echipele Academiei Hagi au ca obiectiv câştigarea titlului naţional, iar în ceea ce ne priveşte noi avem obligaţia de a păstra la Constanţa titlul cucerit sezonul trecut“, a declarat antrenorul principal Mugurel Cornăţeanu, acesta fiind ajutat în pregătirea formaţiei de Cosmin Constantin (antrenor secund), Emil Dobre (antrenor cu portarii) şi Ovidiu Chiribici (preparator fizic). Iată şi componenţa lotului - portari: Mihai Popa, Ors Tordai (ambii născuţi în 1997); fundaşi: Igor Gândea (1996 - internaţional), Cosmin Gavrilă (1996), Alexandru Ghiţă (1997), Paul Iacob (1996), Cristian Manea (1997), Dragoş Nedelcu (1997), Elvis Otei (1996); mijlocaşi: Ionuţ Borcoi (1996 - internaţional), Alexandru Cicăldău (1997), Ronaldo Deaconu (1997), Cristian Ene (1997), Alexandru Gogan (internaţional), Răzvan Marin, Cristian Raiciu, Alexandru Scarlat (toţi 1996); atacanţi: Alberto Airinei (1997), Alexandru Chiriţă (1996 - internaţional), Dragoş Lazăr (1997), Victor Rogoza (1997), Robert Tontea (1996), George Tudoran (1996 - internaţional), Mihai Zugravu (1997).