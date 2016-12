“Mugurel de primăvară”, la Căminul pentru Persoane Vârstnice

Beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice din Constanţa au avut, ieri, parte de o surpriză. Conducerea Căminului, cu sprijinul Cercului Militar Constanţa, a organizat spectacolul “Mugurel de primăvară”. Potrivit şefului Cercului de muzică populară din cadrul Cercului Militar Constanţa, Ion Botnăraş, spectacolul a îmbinat muzica uşoară cu cea populară, fiind nelipsite şi momentele de umor. “Publicul este minunat, foarte receptiv şi urmăreşte spectacolul cu mare interes”, a spus Botnăraş. Cei 250 de beneficiari ai Centrului au aplaudat fiecare reprezentaţie, iar unii dintre ei chiar au dansat. “Este un eveniment de care beneficiarii Căminului au parte în fiecare primăvară şi care este primit cu multă bucurie şi emoţie. În cadrul spectacolului am avut şi trei sărbătoriţi: Ion Acatrinei a împlinit 61 de ani, Dumitra Maceac - 73 de ani, iar Mircea Gheorghe Paloşanu a împlinit frumoasa vârstă de 92 de ani”, a declarat directorul Căminului, Doruţa Giuglea. De opt ani, veteranul de război Mircea Gheorghe Paloşanu este beneficiarul Căminului. Chiar dacă destinul nu a fost îngăduitor cu el, are o mare dorinţă de a împărtăşii experienţe din viaţa sa. Înainte ca soţia să piară, în urmă cu 14 ani, unul dintre copiii săi a murit, iar mai târziu, şi celălalt, rămânând singur. Are câţiva nepoţi în Constanţa şi în Bucureşti, care îl mai vizitează din când în când, însă cea mai mare parte a timpului şi-o petrece în Cămin, vorbind cu colegii şi uitându-se la televizor. În timpul celui de al Doilea Război Mondial, timp de cinci ani, şi-a apărat ţara în Bătălia de la Stalingrad, considerată cea mai sângeroasă din istoria omenirii. “Nu mi-a fost frică de nimic, nici în război şi nici în viaţă. Îmi doresc să fiu sănătos şi să mai trăiesc doi-trei ani”, a spus Paloşanu.