Muhammad Ali va fi înmormântat vineri, la Louisville

Actorul Will Smith și un fost pugilist de legendă, Lennox Lewis, vor fi printre cei care vor purta sicriul la înmormântarea celui mai mare boxer din toate timpurile. „Ai cutremurat lumea. Mi-ai schimbat viața, mentorul meu, prietenul meu. Odihnește-te în pace”, a scris Will Smith pe Facebook la aflarea veștii morții lui Muhammad Ali. Smith a interpretat rolul lui Ali în filmul omonim, regizat de Michael Mann în 2001. Cei doi s-au întâlnit la filmări și de atunci au rămas apropiați. Atât de apropiați încât Will Smith, alături de Lennox Lewis și șase membri ai familiei boxerului, va purta pe umeri sicriul acestuia.

Înmormântarea va avea loc vineri, la Louisville, orașul natal al lui Cassius Clay, cel care avea să se convertească la Islam, luând numele de Muhammad Ali. Înainte de a părăsi această lume, Ali a stabilit el însuși toate detaliile ceremoniei funerare. Conform lui Bob Gunnel, purtătorul de cuvânt al familiei, citat de „Paris Match”, Muhammad Ali și-a dorit ca la înmormântare să poată participa oricine dorește, astfel încât momentul să capete semnificația unui mesaj universal de pace și de toleranță. Trupul său va fi depus în micul orășel din Kentucky, într-o sală cu o capacitate de 18.000 de locuri. Printre cei care vor fi prezenți pentru a-i aduce un ultim omagiu se află fostul președinte american Bill Clinton și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Nu și actualul locatar de la Casa Albă, Barack Obama, care împreună cu soția sa va merge la serbarea de sfârşit de an şcolar a fiicei lor Malia, care termină liceul.

O STRADĂ DIN NEW YORK VA PURTA NUMELE LUI MUHAMMAD ALI

Bill de Blasio, primarul oraşului New York, a vrut să-i aducă un ultim omagiu legendarului Muhammad Ali, decedat vineri în urma unor probleme respiratorii, şi a anunţat că strada 33 din Manhattan, adiacentă celebrei Madison Square Garden, va fi redenumită, urmând să se numească „strada Muhammad Ali”, devenind astfel una dintre puţinele artere din New York care nu sunt numerotate. De Blasio a ales special această stradă, pentru a aminti de cele opt meciuri pe care Ali le-a disputat la Madison Square Garden, dar şi pentru a-i aduce un omagiu celui considerat drept cel mai talentat pugilist al tuturor timpurilor.