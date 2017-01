Mujahedinii din Deccan ameninţă cu atentate la New Delhi

Serviciile indiene de informaţii au alertat poliţia din New Delhi, după primirea unui mesaj electronic în care gruparea Mujahedinii din Deccan avertizează cu privire la noi atacuri asupra unui aeroport şi a trei gări, relatează ”Times of India” în ediţia electronică. Potrivit surselor, mesajul a fost trimis de gruparea Mujahedinii din Deccan, bănuită de implicare în organizarea atacurilor din Bombay. El avertizează cu privire la o repetare a atacurilor teroriste din Bombay pe aeroportul internaţional Indira Gandhi şi trei gări importante. ”Informaţia arată că explozibil va fi cel mai probabil amplasat la bordul unui vehicul şi detonat într-o zonă aglomerată. Ameninţarea se menţine şi verificările pe aeroport au fost intensificate”, a precizat o sursă guvernamentală. Companiile feroviare indiene au decis de asemenea să ridice nivelul de securitate în toate gările din Bombay şi New Delhi. ”Vrem să intensificăm securitatea la toate gările din reţeaua noastră”, a precizat un oficial.

Pe de altă parte, veridicitatea declaraţiilor lui Azam Amir Kasab, capturat de forţele de securitate după atacurile din Bombay, nu poate fi stabilită pentru moment, dată fiind reputaţia poliţiei indiene de a folosi metode dure de interogare a suspecţilor reţinuţi, relatează ”The Times”. Potrivit informaţiilor, primul interogatoriu la care a fost supus Kasab a fost condus de echipa forţelor antiteroriste din Bombay, în timp ce experţii în tacticile teroriste au fost aduşi mai tîrziu. Ajit Doval, fost lider al Biroului Serviciilor de Informaţii din India a declarat pentru ”The Times” că suspectul nu a fost încă suspus interogatoriului de gradul al treilea, care presupune bătaie severă şi chiar tortură, metode folosite în mod obişnuit de poliţia din India. Este posibil, totuşi, ca suspectului, deţinut la secţia de poliţie de pe strada Lamington din Bombay, să-i fi fost administrat ”serul adevărului”, pentotal de sodiu, o altă metodă folosită pe scară largă în India, dar interzisă în majoritatea democraţiilor. Azam Amir Kasab, în vîrstă de 21 de ani, a fost capturat miercuri seară, după ce a fost împuşcat în mînă pe plaja din Chowpatty, după un schimb de focuri soldat cu moartea unui poliţist şi a unui alt terorist. El a precizat că a fost pregătit de gruparea pakistaneză Lashkar-e-Taiba, suspectată de implicare în mai multe operaţiuni pe teritoriul indian, inclusiv în atentatele din 2001 împotriva Parlamentului din New Delhi.

Între timp, premierul indian, Manmohan Singh, a preluat şi portofoliul Finanţelor, într-o remaniere guvernamentală determinată de demisiile din Cabinet anunţate după atacurile de la Bombay. Fostul ministru al Finanţelor, Palaniappan Chidambaram, a fost numit, duminică, în funcţia de ministru de Interne. După atentatele de la Bombay, soldate cu moartea a cel puţin 172 de persoane, ministrul indian de Interne, Shivraj Patil şi consilierul pentru Securitate Naţională, M.K. Narayanan, au demisionat duminică, în timp ce ancheta asupra atacurilor se orientează tot mai clar către un grup islamist cu baza în Pakistan şi activ în Kashmir. Patil a demisionat pentru a-şi asuma responsabilitatea morală după atacuri, iar decizia lui ar putea antrena un val de acţiuni similare. Fostul ministru de Finanţe, care a reuşit să asigure o creştere de 9% a Produsului Intern Brut al Indiei în ultimii patru ani, a afirmat că premierul Singh este cea mai potrivită persoană pentru a conduce economia şi a contracara efectele crizei economice mondiale. Singh, care a condus Ministerul Finanţelor la începutul anilor \'90, a iniţiat o serie de reforme, promovînd o mai mare deschidere economică a ţării.