Mult zgomot pentru... nimic

Derby-ul constănţean din Liga a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari - FC Farul Constanţa, desfăşurat sâmbătă, pe stadionul Flacăra din Năvodari, a oferit fotbal cu linguriţa celor aproape 1.000 de spectatori. Cele două formaţii au remizat fără goluri şi au rămas în zona superioară a clasamentului, Săgeata pe locul 3, cu 12p, iar Farul pe locul 6, cu 10p. Ambele echipe au rămas neînvinse în ultimele patru etape şi speră la promovarea în primul eşalon, însă acest egal avantajează pe... Viitorul Constanţa, pentru că toate celelalte fruntaşe din Seria a 2-a au remizat în runda a 7-a.

TACTICA INSPIRATĂ A LUI PANĂ. Conştient de forţa ofensivă a adversarilor, antrenorul Farului, Marian Pană, a modificat aşezarea tactică a formaţiei sale. Dobre a jucat libero, iar Stegaru şi Liviu Ştefan i-au avut în marcaj pe Chiţu şi Zaharia. În plus, Buzea l-a urmărit pe tot terenul pe Vezan, dispecerul gazdelor, care s-a eliberat rareori din marcaj. „Am jucat cu libero pentru că Zaharia şi Chiţu sunt atacanţi foarte percutanţi şi am preferat să mă asigur pentru pasele în adâncime, în spatele fundaşilor. Toma a făcut un joc foarte bun, a ieşit bine pe centrări şi l-a blocat pe Chiţu la câteva şuturi grele”, a explicat Pană. Tactica defensivă le-a adus un punct constănţenilor, care au acum +1 la „adevăr”. „Aşa cum am promis când am venit la Constanţa, încerc să fac o echipă care să se bată. Apoi, când ne vom găsi echilibrul, vom reuşi să ne dominăm adversarii. Le mulţumesc băieţilor pentru cum s-au străduit astăzi (n.r. - sâmbătă) să joace. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători de valoare, şi cred că rezultatul este echitabil, chiar dacă dominarea a fost de partea lor”, a mai spus Pană.

GACHE, NEMULŢUMIT DE ARBITRAJ. La rândul său, Constantin Gache, antrenor principal la Săgeata Năvodari, a recunoscut jocul mai slab al formaţiei sale şi a acuzat câteva erori de arbitraj. „La arbitraj nu comentez dacă a fost sau n-a fost penalty pentru echipa mea. Dar nu e normal să prelungeşti cu trei minute când au fost şase schimbări, iar vreo 4-5 minute a durat până l-a scos pe Buzea din teren. Dai trei minute şi nici pe alea nu le laşi până la capăt, de aici se vede tenta. Aici e „meritul” lui Marcel Lică. Dacă nu venea Marcel Lică preşedinte nu-i băga nimeni în seamă, că nu cred că au luat arbitrii bani”, a afirmat Gache. Antrenorul formaţiei din Năvodari s-a referit şi la prestaţia echipei la care a activat atâţia ani, ca jucător, antrenor sau conducător. „E normal să te bucuri pentru rezultat, dar cine e Săgeata şi cine e Farul în fotbal? Farul a făcut 0-0 la Năvodari. Dacă ne băteau la scor sau jucau extraordinar mai ziceam, dar ei ce-au jucat? Ei nu au ieşit din careu, nu au avut nicio ocazie de gol. Pe mine mă doare inima când văd unde a ajuns Farul, mă doare inima că a ajuns Farul să se bucure pentru un egal la Năvodari. Cred că eu sunt mai farist decât mulţi alţii care se pretind farişti. Jos pălăria pentru felul cum s-au dăruit (n.r. - jucătorii de la Farul), cum au jucat pentru a nu pierde. Dar dacă ăsta e Farul, e normal ca lumea să nu mai vină la stadion şi ca echipa să nu mai fie susţinută”, a declarat Gache.

În etapa viitoare din Liga a II-a, programată sâmbătă, Săgeata va juca, în deplasare, cu Dinamo II Bucureşti, iar FC Farul, pe teren propriu, cu Dunărea Galaţi.