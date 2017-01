Multe contestaţii aşteptate la tezele cu subiect unic

Peste tezele cu subiect unic pluteşte suspiciunea. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa este suspicioasă în privinţa bunei şi regulamentarei derulări a acestor teze. Suspiciunea nu ajută însă la nimic, căci instituţia este legată de mîini şi de picioare atît timp cît nimeni nu vine cu o sesizare oficială. Că în mediul rural notele de la tezele naţionale au fost cu mult mai mari decît ar fi trebuit să fie, făcîndu-i de ruşine pe elevii din mediul urban, că ISJ-ul recunoaşte aceste aspecte dar nu poate interveni, toate aceste lucruri au fost spuse de foarte multe ori, iar rezultatul a fost nul. Deşi suspiciunea este cuvîntul de ordine pentru aceste teze, trebuie să menţionăm faptul că, la teza cu proba la alegere - geografie/istorie - au lipsit 340 de elevi, 1.432 au luat note de zece şi 1.209 au primit note de nouă. Dintre cei 6.892 de elevi înscrişi, 345 de elevi au luat calificative sub cinci. La teza cu subiect unic la disciplina Limba şi Literatura română, la clasa a VII-a, au fost înscrişi 7.049 de elevi, s-au prezentat 6.665 şi, dintre aceştia, 257 au primit note de zece şi 1.088 note sub cinci, procentul de promovabilitate fiind de 83,68%. Pentru clasa a VIII-a, situaţia este urmăţoarea: 6.892 elevi înscrişi, 6.548 elevi prezenţi, 1.008 au luat note sub cinci şi 168 au primit zece. Procentul de promovabilitate este de 84, 61%. Candidaţii care doresc să depună contestaţii - inspectorii de specialitate se aşteaptă la foarte mulţi asemenea doritori - sînt sfătuiţi să o facă deja, pentru a nu se produce înghesuială. Perioada stabilită de Metodologie se finalizează pe 11 ianuarie 2008.