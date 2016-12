Multe dintre E-uri fac mai mult bine decât rău

Respectarea unor criterii stricte. Mulţi dintre aditivii alimentari cunoscuţi sub numele de E-uri, demonizaţi de cei preocupaţi de alimentaţia sănătoasă, fac mai mult bine decât rău, potrivit cercetărilor lui Stefan Gates, realizatorul unui documentar pe acest subiect pentru BBC. Specialistul în gastronomie Stefan Gates a cercetat aditivii alimentari în vederea realizării documentarului intitulat ”E Numbers: An Edible Adventure”, în traducere E-urile: o aventură comestibilă. De-a lungul istoriei, diferite substanţe au fost adăugate în mâncare pentru a o colora, a o face mai gustoasă sau a o conserva mai bine. În prezent, însă, aditivii alimentari sunt reglementaţi şi trebuie să respecte anumite criterii stricte. Producătorii de alimente trebuie să dovedească utilitatea substanţei în produs şi existenţa unui beneficiu pentru consumator. În ţările UE, toţi aditivii permişi sunt notaţi cu simbolul E (de la Europa) şi un număr de serie. Există peste 300 de aditivi alimentari, care se regăsesc în componenţa a 50% dintre produsele comercializate în supermarket-uri. Potrivit lui Stefan Gates, chiar şi cei care urmează o dietă organică tot consumă aditivi. Mulţi dintre aceştia provin din surse naturale şi 20 dintre ei chiar sunt produşi de corpul uman. ”Unii aditivi sunt substanţe de care corpul nostru are nevoie pentru supravieţuire şi alţii sunt arme importante împotriva bacteriilor care ameninţă viaţa”, afirmă specialistul britanic despre aceştia din urmă. ”Fără E-uri, alimentaţia din Marea Britanie ar putea fi mult mai rea”, apreciază Stefan Gates.

Culoarea dă mâncărurilor un gust mai bun. Există 42 de coloranţi alimentari, în tot felul de produse, aceştia făcând parte din seria E100. Aceştia nu sunt folosiţi numai în scopuri estetice, ci sunt şi o unealtă indispensabilă pentru producătorii de alimente. Într-un experiment, studenţilor de la Universitatea Reading li s-a servit mazăre din conservă, care fusese încălzită la 121 de grade Celsius, pentru a distruge enzimele şi bacteriile. Mazărea a fost împărţită în două grămezi: într-o parte, boabele aveau culoarea verde deschis, în urma procesului de încălzire, iar în cealaltă, culoarea verde a boabelor de mazăre crude fusese obţinută prin combinarea a doi coloranţi: E102 sau tartrazină (colorant galben) şi E133 (albastru). Toţi studenţii au apreciat că mazărea verde avea un gust mai bun decât cea cu o culoare pală, contrazicând convingerea potrivit căreia mâncarea naturală are gust mai bun. Într-un alt experiment, un Pinot Gris de Alsacia a fost colorat roşu şi servit connaisseur-ilor de la Clubul de Vin din Londra. Niciunul dintre ei nu a remarcat că bea un vin alb.

Potenţiatorii de gust, între mit şi realitate. Din seria E600, fac parte 18 potenţatori de gust, cel mai cunoscut fiind Glutamatul monosodic (MSG) - E621. Mulţi oameni cred că au o reacţie la E621, numită sindromul restaurantului chinezesc, după consumarea aditivului, însă este doar un mit răspândit. De fapt, MSG este conţinut în mod natural în broccoli, ciuperci şi roşii, astfel că persoanele care au o reacţie la această substanţă ar avea probleme şi la consumarea unor legume. La începutul secolului trecut, chimistul Kikunae Ikeda a descoperit că savoarea algelor consumate de japonezi era dată de glutamat şi a găsit o cale de a extrage această substanţă şi de a o combina cu sodiul, obţinând un praf alb ce putea fi adăugat în mâncare. În prezent, MSG este obţinut prin fermentarea melasei şi este unul dintre cei mai răspândiţi aditivi. Mulţi emulsificatori se regăsesc în natură. Lecitina (E322), ingredient de bază al ciocolatei şi al produselor de întins pe pâine, se regăseşte în gălbenuşul de ou. Un mare număr de stabilizatori, aditivii din seria E400, reprezintă un ingredient vital pentru multe produse din supermarket, făcându-le moi şi consistente. Guma de Caruba (E410) este folosită în îngheţată şi salate. Este un aditiv natural, extras din roşcov, un arbore din bazinul Mării Mediterane. Similar, guma de guar (E412), folosită pentru a da consistenţă alimentelor, este extrasă din seminţele de guar, plantă ce creşte în India şi Pakistan. Caragenanul (E407), care înlocuieşte grăsimea în sosurile pentru salate, provine din alge recoltate în Filipine.