Multe speranţe la reunirea formaţiei CSU Neptun

Handbalistele de la CSU Neptun Constanţa s-au reunit, duminică, la Hotelul Flora din staţiunea Mamaia, alături de un nou antrenor principal şi cu noi speranţe pentru sezonul 2012-2013, primul în Divizia A după 32 de ani în Liga Naţională. Deşi nu a semnat contractul cu formaţia constănţeană, aşteptând unele asigurări în privinţa stabilităţii financiare, antrenorul Ion Crăciun va conduce în această dimineaţă primul antrenament al echipei. La reunire au fost prezente 16 jucătoare, majoritatea dintre cele care au evoluat şi în sezonul trecut, dar şi unele care au revenit la echipă după împrumuturi. Mai mult, s-a reuşit pentru moment şi un transfer, Ana Maria Drăguţ (22 ani, inter dreapta) fiind împrumutată de la Dunărea Brăila. „Ne-am reunit cu gândul că trebuie să o luăm de la capăt. Suntem într-o poziţie pe care nu am cunoscut-o de foarte mult timp. Ne bucură că au rămas multe jucătoare din lotul vechi. Acest lucru înseamnă că, dincolo de problemele care au fost, s-a creat un nucleu de jucătoare care par să joace şi cu inima, chiar dacă nu toate sunt din Constanţa. Au înţeles că nu mai putem oferi contractele din primul eşalon, au acceptat şi acest lucru şi sper să avem un an bun şi să readucem Constanţa unde îi este locul, în prima ligă. Un atu în plus ar fi prezenţa antrenorului Ion Crăciun. Nu a semnat încă, iar singura sa doleanţă este să fie linişte la echipă. Acest lucru presupune asigurarea unui buget prin care să nu mai existe întârzieri salariale. Deocamdată sunt 16 jucătoare, dar lotul va cuprinde în final 18 jucătoare“, a declarat directorul executiv Paul Alexe. CSU Neptun va efectua pregătirea de vară doar la Constanţa, urmând să participe şi la câteva turnee amicale. Lotul prezent la reunire: Mihaela Petrescu, Yana Sitenko, Monica Rusu - portari; Andreea Dorcu, Oana Ionescu şi Roxana Bratu - extreme stânga; Cristina Strahan, Andreea Vasiliu, Mariana Filip - interi stânga; Alla Sheiko, Dana Arfir - centru; Ana Maria Drăguţ - inter dreapta; Mădălina Toma, Georgiana Ciuică - extreme dreapta; Cristina Rusali, Adina Zlăvog - pivoţi.