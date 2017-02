Mulți morți și zeci într-o explozie în Pakistan

O explozie puternică a avut loc joi, la un centru comercial de lux din orașul pakistanez Lahore, iar bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin opt morți și douăzeci de răniți, relatează site-ul agenției Reuters. Forțele de securitate au încercuit cartierul unde a avut loc explozia, potrivit unor oficiali. "Am ieșit din clădire și am văzut motocicletele în flăcări și toate ferestrele clădirilor din împrejurimi sparte", a declarat Mohammad Khurram, funcționar la o bancă. Purtătorul de cuvânt al Poliției din provincia Punjab a declarat pentru Reuters că explozia a fost cauzată de o bombă care fie avea cronometru, fie a fost denotată fie de la distanță. Nimeni nu are voie să intre sau să iasă din zonă deoarece cel care a plasat bomba ar putea fi în libertate, au spus oficiali.