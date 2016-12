Mulţi oameni cred că primul pas pe Lună a fost făcut pe un platou de filmare din SUA

La 40 de ani de la primii paşi făcuţi de Neil Armstrong pe Lună, pe 20 iulie 1969, mulţi oameni încă sînt de părere că acest ”pas uriaş pentru omenire” a avut loc, de fapt, pe un platou cinematografic din statul american Arizona, dominat de peisaje deşertice. Aceste persoane continuă să creadă că NASA a regizat aselenizarea de pe 20 iulie 1969, pentru a deturna atenţia americanilor, plictisiţi de Războiul din Vietnam sau pentru a-i face să creadă că i-au învins pe ruşi în cursa de cucerire a spaţiului. Ei cred că NASA a luat această decizie pentru că reproducerea unei aselenizări pe platourile de filmare dintr-un studio este mai puţin costisitoare şi mai puţin riscantă decît trimiterea unor oameni pe Lună. În sprijinul acestor idei, ei aduc argumentul potrivit căruia astronauţii nu ar fi putut să supravieţuiască radiaţiilor cosmice la care ar fi fost expuşi în călătoria lor spre Lună, aselenizarea în acea epocă fiind un lucru imposibil.

Cei mai mulţi dintre adepţii acestor idei au devenit sceptici după ce au vizionat imaginile cu primii paşi făcuţi pe Lună de Neil Armstrong şi Buzz Aldrin, a explicat astronomul Phil Plait, în timpul programului radiofonic Are We Alone, difuzat de SETI, Institutul de cercetare a vieţii extraterestre, o organizaţie non-profit. Primul lucru pe care l-au remarcat oamenii în aceste imagini a fost absenţa stelelor de pe cer. ”Nu există atmosferă pe Lună, deci ne-am fi aşteptat ca stelele să strălucească şi mai puternic”, a explicat Phil Plait. Totuşi, nici fotografiile care prezintă bolta cerească, făcute noaptea de pe Terra nu captează imaginea stelelor, decît dacă sînt făcute cu o expunere de cîteva secunde, a explicat astronomul american. ”Cu expunerea cu care astronauţii au realizat acele fotografii, pur şi simplu nu pot fi văzute stelele, indiferent dacă fotografii se aflau pe Terra sau pe Lună”, a explicat aceeaşi sursă. Tot scepticii au remarcat că în imaginile video, drapelul american înfipt în solul lunar în 1969 pare să plutească, deşi nu există aer pe Lună. Ei contestă, totodată, umbrele existente în fotografiile aduse pe Terra. Toate aceste argumente au fost înlăturate de oamenii de ştiinţă prin diverse explicaţii. Scepticii au păstrat tăcerea timp de mulţi ani, pînă la difuzarea pe postul de televiziune Fox, în 2001, a unei emisiuni intitulate Teoria complotului: Am fost noi pe Lună?. Documentarul descrie NASA drept ”un producător de film neîndemînatic”, a scris Tony Phillips pe site-ul Science@NASA.

Cei care nu cred în aselenizare vor fi nevoiţi, probabil, să recunoască că s-au înşelat, după ce astronauţii americani se vor întoarce pe Lună. Însă, probabil că scepticii nu vor dispărea cu totul, consideră Seth Shostak, realizatorul emisiunii difuzate de postul de televiziune Fox, în 2001.

Misiunea Apollo 11, recreată în mediul online

Misiunea Apollo 11 va fi recreată în timp real, în mediul online, cu ocazia comemorării celei de-a 40-a aniversări a primei misiuni pe Lună. Aniversarea primei misiuni cu echipaj uman care a aselenizat va fi recreată pe web, în timp real, la 40 de ani distanţă, mesajele transmise între naveta spaţială şi turnul de control urmînd să fie transmise pe Twitter. De asemenea, utilizatorii internetului vor fi anunţaţi prin e-mail la ora cînd modulul lunar a atins solul.

Cu ocazia aniversării misiunii Aplollo 11, Biblioteca Prezidenţială şi Muzeul John F. Kennedy vor lansa un site pentru a comemora misiunea lunară, care a fost posibilă datorită susţinerii preşedintelui Kennedy. Site-ul www.WeChooseTheMoon.org va fi lansat la 08.02 a.m., joi, cu 90 de minute înainte de aniversarea a 40 de ani de la momentul lansării navetei Apollo 11 din Cape Canaveral (Florida). Platforma online va monitoriza ruta capsulei de la Pămînt la Lună, culminînd cu aselenizarea şi primii paşi ai lui Neil Amstrong. Vizitatorii vor vedea reproduceri animate ale evenimentelor cheie din misiunea de patru zile, incluzînd momentul intrării Apollo 11 pe orbită sau separarea modulului lunar de comandă, precum şi videoclipuri şi fotografii şi vor putea asculta transmisiile radio dintre astronauţi şi controlorii de zbor NASA.

Site-ul reaminteşte utilizatorilor şi de conexiunea dintre misiune şi preşedintele Kennedy, care a fost primul care şi-a asumat ca obiectiv cucerirea spaţiului selenar, într-un discurs în faţa Congresului din data de 25 mai 1961. Numele site-ului a fost inspirat chiar de o sintagmă preluată dintr-un discurs al preşedintelui Kennedy din 1962, cînd acesta a declarat: ”Am ales ca în acest deceniu să mergem pe Lună şi nu să ne concentrăm pe alte lucruri, nu pentru că ar fi uşor, ci tocmai pentru că va fi greu şi pentru această misune ne vom canaliza toate energiile şi competenţele”.