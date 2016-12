Mulţime de fani şi vedete, la Mamaia Music Awards

Mamaia este, din acest weekend, mai bogată cu un eveniment ce se doreşte a deveni emblematic pentru mondena staţiune de la malul mării. Prima ediţie a galei muzicale Mamaia Music Awards a debutat, vineri seară, pe plaja de la Crema, unde numeroase vedete autohtone au călcat pe covorul roşu, unele cu fiţe, iar altele cu modestie, sub privirile admirative ale câtorva mii de oameni. Potrivit organizatorilor Music Awards Company, aceasta este prima gală muzicală cu covor roşu organizată pe un litoral european. Cântăreţii şi trupele lor au venit pentru a-şi ridica premiile la categoriile la care au fost nominalizaţi, nu mai puţin de 16, iar apoi au susţinut show-uri scurte şi incendiare, le-au mulţumit fanilor şi au împărtăşit impresii despre gală. Prin mulţimea de vedete prezente la eveniment s-a aflat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, în compania unei frumoase blonde.

PARADA STARURILOR Prezentatorii Jo şi MC Nino au deschis covorul roşu, iar primii care şi-au făcut apariţia au fost Arando Marquez şi Jimmy Dub, apoi s-a pornit... avalanşa de vedete. Fetele de la Red Blond au venit cu un staff de 24 de oameni şi au cântat „la rece”, pe covor, „Viva Mamaia”. Frumoasa Amna a impresionat printr-o rochie neagră care, spune ea, a costat câteva mii de lei, iar Raluka a fost, la rândul ei, printre cele mai admirate artiste, deşi a spus că şi-a ales o ţinută în mare grabă.

Şi doamnele de la Clejani s-au dat în spectacol. „Prestanţa mea artistică nu-mi permite să umblu cu picioarele descoperite. Mi-e cam cald în rochie lungă, dar aste e! Evenimentul este foarte reuşit”, a declarat Viorica din Clejani. „Am o rochie frumoasă, elegantă, pentru că am venit la un eveniment elegant”, a declarat, tot cu „prestanţă”, Margherita din Clejani. „E minunat! Am o rochie Roxana Bugnar şi mi-am pus extensii la păr, cu o şuviţă roşie. Am vrea să venim şi să cântăm mai des la astfel de evenimente la mare”, a declarat Amna.

Colega noastră de la Neptun TV, Monica Chirametli, fostă membră a trupei Angels, a atras priviri şi bliţuri cu o rochie cu model floral, lungă.

De cealaltă parte, la băieţi, tricourile au fost la mare căutare prin „garderobă”. „Ne-am îmbrăcat aşa pentru că am venit la mare”, au declarat Doru şi George de la Deepcentral.

ANDRA, „BEST FEMALE“ După covorul roşu, a urmat şi festivitatea de decernare a premiilor, Andra câştigând categoria „Best Female“. Trupa Direcţia 5 şi-a adjudecat titlul de „Best Pop Rock“, înmânat de Andra. La categoria „Best Female Activity“, premiul i-a fost acordat Juliei Jianu. Premiul la categoria „Best Live Act” i-a fost înmânat de Pepe lui Marcel Pavel. Premiul pentru „Best DJ“ a ajuns la DJ Sava.

Premiul pentru categoria Best Dance a fost atribuit trupei Red Blonde iar constănţeanul Mihai Trăistariu a primit trofeul pentru Best Male Activity. Cel mai bun cântec - Best Song - a fost ales „Viva Mamaia!”, imnul staţiunii Mamaia, interpretat de Loredana, Cabron, Alex Velea şi Radu Mazăre. Nicole Cherry a primit titlul de Best Artist, iar Viorica şi Ioniţă de la Clejani formează Best Group. Ultimul premiu a fost câştigat de Inna şi Carla's Dream la secţiunea Best International Artist, graţie colaborării lor pentru piesa P.O.H.U.I. Pe scenă a urcat doar artistul moldovean, iar Inna a transmis un mesaj video din America. „Constanţa este oraşul meu, mi-este dor de voi toţi şi vă iubesc!”, a salutat Inna publicul de la Mamaia Music Awards, de peste Ocean. Gala n-a fost lipsită nici de incidente. În timpul unui recital, muzica a fost acoperită de carul alegoric al unui club din staţiune Bellagio, care a defilat pe faleza din Mamaia, chiar pe lângă Crema Beach, unde era amenajată scena. De asemenea, premiatul Ioniţă de la Clejani a scăpat trofeul pe jos, iar acesta s-a spart.