Mulţumit de condamnarea la patru ani de închisoare cu suspendare

Deşi a insistat să convingă instanţa Curţii de Apel Constanţa să îi micşoreze pedeapsa, înaintînd apel împotriva sentinţei Tribunalului prin care a fost condamnat la patru ani cu suspendare pentru tentativă de omor, un constănţean a decis, la ultimul termen de judecată, să îşi retragă contestaţia. Erdin Cherim, de 60 ani, a venit însoţit de avocat şi a declarat că nu îşi mai menţine apelul, fiind mulţumit de pedeaspă. În schimb, procurorii au insistat cu cererea de a-l condamna pe Cherim la o pedeaspă privativă de libertate. Instanţa a hotărît însă că fapta comisă de acesta nu este chiar aşa de gravă încît să îl trimită la închisoare. Drept urmare, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au respins apelul procurorilor pe motiv că este nefondat. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Conform anchetatorilor, pe 17 august 2007, Erdin Cherim, de 60 ani, şi-a înjunghiat în gît prietenul din copilărie, întrucît îl suspecta că i-ar fi furat din casă suma de 700 de lei. Victima, Faredin Iusein, le-a povestit oamenilor legii că în seara în care s-a petrecut agresiunea, l-a văzut pe Erdin Cherim bînd într-o cîrciumă din cartierul constănţean Coiciu. Iusein ştia că amicul său nu are măsură şi pentru că se făcuse tîrziu, s-a hotărît să-l scoată pe Cherim din bar şi să-l ducă acasă. Planul i-a reuşit, însă doar pe jumătate: „Am apucat să-l conduc doar pînă în curtea lui. Acolo s-a răzgîndit şi mi-a spus că vrea să mai dea pe gît cîteva pahare. Mi-a cerut să vin cu el înapoi în bar. Pentru că nu l-am putut face să se răzgîndească, am mers cu el pînă la cîrciumă, dar nu am stat. L-am lăsat acolo şi eu m-am întors să-mi iau bicicleta de la el din curte. Apoi m-am dus acasă”. În jurul orelor 21.20, Faredin Iusein a primit vizita neaşteptată a prietenului său, care arăta şi mai cherchelit decît înainte. „Am ieşit în pragul casei pentru a vedea ce vrea. Cînd m-a văzut, a început să ţipe la mine să-i dau înapoi şapte milioane de lei vechi pe care zicea că îi furasem de la el din casă mai devreme. Uitase că nu mai are banii şi a venit ţintă la mine”, a povestit Faredin Iusein, care nu a văzut cuţitul de bucătărie pe care prietenul său îl ţinea în mînă. Totul s-a întîmplat într-o fracţiune de secundă. Erdin Cherim a făcut un pas spre el, a ridicat cuţitul şi l-a înjunghiat în gît, doborîndu-l la pămînt, după care a luat-o la fugă. „Nu am avut timp să reacţionez. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Sîngele a început să ţîşnească, iar eu am strigat după fratele meu, care era în casă şi el mi-a legat în jurul gîtului un prosop şi a chemat ambulanţa”, a declarat victima. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă cu diagnosticul „plagă înjunghiată regiunea laterală cervicală stîngă”. Starea lui de sănătate s-a stabilizat şi a fost externat după o scurtă perioadă. Iniţial, Cherim a fost arestat preventiv, însă ulterior magistraţii l-au pus în libertate.