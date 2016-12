Munca “la negru”, în floare pe litoral

Dacă în alţi ani acţionau noaptea doar la sesizările constănţenilor, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) lucrează acum la foc continuu pentru depistarea patronilor certaţi cu legea. Cam asta se întîmplă de la instalarea în funcţie a noii conduceri a ITM Constanţa, care a decis să desfăşoare săptămînă de săptămînă controale nocturne pentru identificarea cazurilor de muncă la negru, dar şi a agenţilor economici care pun în pericol siguranţa salariaţilor. Potrivit directorului coordonator adjunct al ITM Constanţa, Daniela Neagu, un astfel de „raid” a avut loc în acest week-end, cînd cei 24 de inspectori pe Relaţii de Muncă ai instituţiei şi ceilalţi şase detaşaţi la malul mării au luat la puricat staţiunile litorale. “Am scos la lucru toţi inspectorii pentru acest control nocturn, astfel că am avut posibilitatea de a controla atît agenţii economici din staţiunile din sudul litoralului, cît şi pe cei din Mamaia. În urma controalelor, am avut neplăcuta surpriză să văd că munca la negru este în floare pe litoral. Pe lîngă folosirea minorilor la lucru, am descoperit zeci de salariaţi străini care nu aveau permise de muncă”, a declarat Daniela Neagu. Aceasta afirmă că, după ce firmele verificate au fost invitate la sediul ITM pentru a face dovada contractelor angajaţilor, inspectorii de muncă şi-au continuat controalele în Costineşti şi Mamaia. “Ne-am orientat către discoteca Imperium, unde am depistat alţi muncitori fără forme legale de angajare. Pe lîngă faptul că niciun salariat nu avea contract de muncă, cei de la Imperium s-au opus controlului. Nu în ultimul rînd, inspectorii de muncă au depistat alte cazuri de muncă la negru la clubul Crush din Mamaia”, a mai declarat Daniela Neagu.