Munca la negru, în floare pe litoral

11:32:14 / 26 Iunie 2015

rusine dl becheanu

cum actioneaza inspectorii itm din domeniul sanatatii si protectiei muncii-iau spaga si dau sute de avertismente si nicio amenda si sistare de activitate; cum moare un salariat cum apareti ca un cioclu in presa si va dati mare ce amenzi uriase ati dat;se constrieste in dementa si se amenajeaza in costinesti si nicio echipa de la itm cta nu a vizitat santierele in lucru;rusine directore becheanu;