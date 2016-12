Muncă până la epuizare, la Transfuzii!

Situaţie alarmantă la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine (CRTS) Constanţa! Conducerea importantei unităţi medicale se confruntă cu situaţii extreme. Deficitul de personal constituie deja o gravă problemă. Puţinii angajaţi muncesc până la epuizare pentru a-şi onora sarcinile de serviciu, alături de singurul medic, însuşi directorul unităţii, dr. Alina Dobrotă. Gravitatea situaţiei se accentuează odată cu solicitările disperate ale spitalelor, multe fiind presiuni nejustificate, aşa cum explică directorul. Cu greu angajaţii reuşesc să mulţumească pe toată lumea. Donatorii care ajung la sediul CRTS sunt disperaţi că timpul de aşteptare este prea mare, vociferează, însă fără să ştie că actul de donare nu este un serviciu comercial. Sub nicio formă nu pot fi sărite unele etape de verificare, testare. Chiar şi în condiţiile grele de muncă existente, personalul medical, încă pe baricade, ia parte şi la acţiunile organizate de diferite societăţi sau organizaţii, în vederea colectelor de sânge. Dr. Dobrotă a menţionat însă că, în curând, din cauza deficitului de personal, va fi nevoită să nu mai răspundă tuturor campaniilor. “Efortul personalului medical este mult prea mare. Este o problemă, ieri am avut de înfruntat dorinţa de a demisiona a trei dintre angajate, din cauza epuizării. Sâmbăta trecută, de exemplu, am fost la Corbu, la o acţiune care a durat 11 ore. Acţiunea a fost neaşteptat de bună ca rezultat, au fost peste 90 de persoane care au venit la donare. S-au recolat 72 de pungi. O parte dintre persoane le-am temporizat, pentru că terminasem pungile. Personalul s-a întors la ora 19.00 la CRTS Constanţa, pentru a-şi termina celelalte treburi”, a declarat directorul. Ea a adăugat, cu părere de rău, că va diminua acţiunile din această lună din cauza personalului insuficient.

20% DIN PERSONALUL MEDICAL NECESAR Cât priveşte deficitul, ea a răspuns că nici nu-l mai poate cuantifica. “Este undeva sub 20% din personalul medical necesar. Tot personalul medical este reprezentat de 11 asistente medicale, dintre care şase sunt angajate noi, care au între două şi şase luni vechime, deci încă mai au de învăţat. Singurul medic fiind eu, directorul centrului. Avem o colaborare cu trei colegi, medici de familie, care ne ajută să acoperim necesarul la cabinetul care se ocupă cu selecţia donatorilor. Este realmente insuficient”, a declarat dr. Dobrotă.

SÂNGELE NU CURGE LA ROBINET În aceste condiţii, spune directorul, spitalele îi presează, în sensul solicitărilor foarte frecvente. “Nu este o cerere mai mare decât altădată, ci este o lipsă de organizare în cadrul spitalelor care nu lucrează cu un stoc calculat pe statisticile ultimilor ani, acolo unde numărul de transfuzii este considerabil. De exemplu, pentru noi, săptămâna trecută a fost una extrem de dificilă. Dincolo de volumul mare de muncă, am fost agasată de repetatele telefoane pentru favorizarea unor pacienţi, cu cerinţe stupide din partea medicilor, a asistenţilor. Se ştie că sângele nu curge la robinet şi nu poate fi ascuns de director în sertar, însă personalul medical nu înţelege că CRTS nu favorizează pacienţii. Noi trebuie să prioritizăm în funcţie de caracteristicile cazurilor, atunci când medicii curanţi ne contactează pentru a prezenta particularităţile unui caz care necesită urgenţă cu o anumită atitudine terapeutică”, a explicat directorul.

FENOMENUL DEFICITULUI DE PERSONAL! Dr. Dobrotă a explicat fenomenul deficitului de personal din transfuzii, în special în judeţul nostru. În primul rând, a explicat ea, sunt două aspecte. Pregătirea superficială a candidaţilor este unul dintre ele. “Pe parcursul ultimilor doi ani am organizat concursul şi a fost o problemă în a avea candidaţi care să treacă exigenţele pentru a lucra în centrul de transfuzii. Din a doua sau a treia oară au reuşit să ia note de trecere unele asistente medicale”, a spus directorul CRTS Constanţa. Nici medicii nu se îngrămădesc să profeseze în centrele de transfuzii. “Vom publica pentru un medic, de exemplu, în „Viaţa Medicală“, în curând, un nou anunţ pentru angajare. El a mai fost publicat şi în toamna lui 2013, dar nu s-a prezentat nimeni. Este de înţeles de ce nu sunt interesaţi, având în vedere faptul că suntem o instituţie bugetară, salariile sunt mici comparativ cu veniturile pe care le pot avea în mediile private”, a spus dr. Dobrotă. Şi cum Constanţa are foarte multe instituţii private, spre deosebire de alte zone din ţară, “de ce şi-ar dori un tânăr medic, dacă nu este interesat de dezvoltarea carierei sale profesionale şi este interesat doar pentru a supravieţui, pentru că am ajuns să discutăm de supravieţuire, să lucreze într-o instituţie de stat, unde exigenţele bazate pe cerinţe legislative sunt riguroase?”. Directorul CRTS Constanţa spune că medicii rezidenţi de laborator nu se îngrămădesc să solicite stagii de pregătire în transfuzii. “De ce ar dori să intre într-o perioadă de studiu intens, cu un salariu conform grilei? Sunt colegi tineri care au venituri mult mai mari decât mine, lucrând la unul sau două laboratoare private”, adaugă ea.

DOMENIU DE NIŞĂ LA MÂNA MINISTERULUI Domeniul transfuzional este unul de nişă, ajuns la mâna Ministerului Sănătăţii (MS). El este cel care ar putea să rezolve în special deficitul de personal. La Constanţa, de exemplu, directorul a înaintat memorii către MS, referitoare la numărul mult prea mic de salariaţi, încă din 2007, dar situaţia a rămas neschimbată. “Am auzit de o posibilă creştere a salariilor medicilor, însă din nou se vorbeşte doar de clinicieni, deci de medicii din spitale. Nu se face referire şi la Transfuzii. Centrele de transfuzii reprezintă un domeniu de nişă, la noi nu au devenit, ca tip de instituţie, o prioritate în adevăratul sens al cuvântului”, a spus dr. Dobrotă. În opinia directorului, deficitul de personal de la CRTS Constanţa este cel mai marcat din ţară raportat la volumul şi complexitatea activităţii desfăşurate.

„Mă bucur că am putut face un asemenea gest”

Caravana „O şansă pentru viaţă” - organizată de Asociaţia React şi Vodafone România, împreună cu Centrul Regional de Transfuzii Sangvine Constanţa, cu sprijinul Centrului de Transfuzii din Bucureşti, în vederea unei sesiuni mobile de donare de sânge - a ajuns, ieri, şi la Constanţa, ea fiind poziţionată la intrarea în City Park Mall, între orele 10.00 şi 14.00. Cristina Pascu, manager de proiect, s-a arătat mulţumită de rezultate şi a adăugat că va merge cu caravana în 20 de oraşe din ţară. La prânz, peste 20 de persoane se prezentaseră la caravană. „A fost pentru prima dată când am donat sânge. Mă simt bine. Mă bucur că am putut face un asemenea gest. Sentimentul este unul pe care nu l-am mai trăit până acum”, a mărturisit un tânăr care a spus „da” actului de donare. “Sunt acţiuni binevenite pentru că permit promovarea ideii de transfuzie de sânge. Ne ajută în recrutarea de noi donatori şi creşterea colectei. De exemplu, la această acţiune nu ne aşteptam la un număr aşa mare de donatori”, a declarat directorul CRTS Constanţa, dr. Alina Dobrotă.