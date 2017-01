Muncă voluntară în folosul patronului

Aproximativ 15 angajaţi ai firmei de pază şi securitate Romnaţional Security au declanşat, ieri, un protest spontan în faţa sediului societăţii, nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile la timp. „Nu ne-am mai primit salariile de două luni. Am fost dat în judecată de bancă pentru că nu mi-am plătit rata la timp şi acum stau şi aştept să vină executorul judecătoresc să mă dea afară din casă. Zilele trecute, nu am avut bani să-mi cumpăr pachet şi mi-au dat colegii mei două felii de pâine cu icre”, a declarat, revoltat, Ionuţ Căpriaeru, unul dintre angajaţii nemulţumiţi. Oamenii s-au plâns de faptul că, deşi în contractul de muncă se spune că vor lucra în schimburi de 24 cu 48 de ore, ei lucrează în 24 cu 24 de ore. „De două luni muncim în pagubă. Nu am primit bani, dar cheltuim cu transportul, mâncarea şi apa, pentru că nu ne putem duce la posturi fără pacheţel sau apă. Firma ne asigură transportul de la sediu până la obiectiv (eu păzesc eolienele de la Fântânele), dar tot îmi trebuie bani să ajung la firmă”, a precizat şi George Butnariu. Angajaţii au depus plângeri la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanţa, fiind decişi să-şi obţină drepturile salariale. Potrivit conducerii societăţii, principala cauză a întârzierii plăţii salariilor o constituie faptul că beneficiarii serviciilor societăţii nu plătesc la timp. „Avem probleme cu încasările, din acest motiv sunt şi aceste întârzieri cu salariile. Angajaţii noştri trebuie să primească salariile pe luna aprilie. În funcţie de posibilităţi, le-am plătit unora dintre ei avansul pe aprilie şi au primit şi tichete de masă”, a declarat directorul operativ Cristian Câra. Acesta a adăugat că, astăzi, angajaţii societăţii îşi vor primi salariile.