Munchen-ul i-ar putea primi pe etnicii uiguri eliberaţi de la Guantanamo Bay

Oraşul german Munchen i-ar putea primi pe cei 17 deţinuţi uiguri de la Guantanamo Bay, în condiţiile în care în această regiune se află cea mai mare comunitate uigură aflată în exil din lume. Minoritatea uigură - musulmană şi francofonă - trăieşte în regiunea autonomă chineză Xinjiang, denunţînd abuzurile autorităţilor de la Beijing. Asgar Can, vicepreşedintele Congresului Mondial al Uigurilor, este sigur că etnicii uiguri deţinuţi la Guantanamo Bay au şanse să primească azil la Munchen. La începutul lunii februarie, Consiliul Municipal din Munchen a adoptat o moţiune în favoarea primirii deţinuţilor. Primarul social-democrat Christian Ude speră să trimită un semnal Guvernului german, în cazul în care Berlinul va primi o solicitare oficială din partea administraţiei Obama. În opinia lui Asgar Can, sosit în Germania la sfîrşitul anilor \'70, alegerea oraşului Munchen nu este întîmplătoare. ”Comunitatea uigură de aici este cea mai mare din lume, avînd aproximativ 500 de membri. Şi în SUA există mulţi uiguri, dar nu sînt concentraţi înt-un singur oraş”, subliniază Can. Congresul Mondial al Uigurilor, principala organizaţie din diaspora, are sediul în apropierea gării din Munchen. ”Comunitatea noastră este bine integrată, acesta este avantajul pentru găzduirea deţinuţilor de la Guantanamo”, continuă Asgar Can.

Arestaţi în 2002 şi trimişi la Guantanamo, uigurii sînt consideraţi nevinovaţi. SUA au refuzat să îi trimită în China, în pofida apelurilor repetate în acest sens. Asociaţiile pentru drepturile omului speră că ei vor fi trimişi în Germania. ”Este o datorie umanitară să le permitem acestor oameni să trăiască în libertate”, apreciază Christoph Strasser, purtătorul de cuvînt al grupului parlamentar social-democrat. ”Guantanamo este o problemă americană, dar închiderea sa nu trebuie să eşueze”, subliniază şi Gunter Nooke, un oficial guvernamental german. Însă, cancelarul Angela Merkel, al cărei Cabinet va lua o decizie în acest sens, a adoptat o atitudine prudentă. ”UE şi Germania nu trebuie să se lase impresionate de China în probleme de drepturile omului. În fond, sînt nişte oameni nevinovaţi!, subliniază Asgar Can. Uigurii din China susţin că sînt supuşi aceluiaşi tratament ca şi etnicii tibetani.