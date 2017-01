Muncitori constănţeni înşelaţi în Lituania

Împinşi de sărăcie şi dorinţa de a asigura un trai mai bun copiilor rămaşi acasă, tot mai mulţi români au ales să plece să lucreze, de multe ori chiar la negru, în străinătate. Cu toate că destinaţiile favorite ale cohortelor de emigranţi români rămîn, în continuare, statele occidentale, mulţi dintre aceştia au găsit mai uşor de lucru în ţări ca Turcia, Israel sau în statele ex-sovietice. Chiar dacă toţi preferă să plece cu un contract de muncă “la sigur”, odată ajunşi în străinătate, mulţi nu găsesc nici pe departe locul de muncă promis. O poveste tristă, după un scenariu posibil doar într-o Românie care riscă să rămînă fără români din cauza emigraţiei galopante, al cărei deznodămînt îl ştiu foarte bine mai mulţi constănţeni plecaţi în căutarea norocului în Lituania. După aproape trei luni de muncă pe brînci şi nenumărate demersuri în faţa agentului de plasare care le-a intermediat contractele, oamenii au ajuns să protesteze pentru a intra în posesia drepturilor salariale. Ajunşi la capătul puterilor, cei 20 de muncitori au asaltat, ieri, chiar de la primele ore ale dimineţii, sediul societăţii comerciale “Petro - Ship”, din Constanţa. “Am plecat la începutul acestui an pe un şantier naval în Lituania cu gîndul că vom primi salarii de 4,5 euro pentru fiecare oră lucrată. Cînd am ajuns acolo am constatat că pe lîngă lipsa unor condiţii normale de muncă, nu aveam nici măcar spaţii de cazare adecvate. Nici echipamente de muncă, dar nici paturi, frigidere sau alte lucruri promise la plecarea din ţară. După ce ne-am făcut treaba, am aflat că nu vom primi nici măcar banii cuveniţi. Firma care ne-a trims trebuia să aibă grijă să nu se întîmple aşa ceva”, a povestit Ionuţ Holbură, unul dintre constănţenii lăsaţi cu ochii-n soare de lituanieni. Dar este doar una dintre victimele acestui fenomen care afectează întreaga ţară, mai ales că alţi 60 de constănţeni care nu au participat la protestul de ieri, trebuie să îşi recupereze drepturi salariale similare. Cei mai mulţi au de recuperat între 1.500 şi 2.000 de euro, iar promisiunile administratorului nu i-au înduplecat pe protestari să renunţe la acţiunea lor. În replică, administratorul societăţii susţine că responsabilitatea aparţine, în totalitate, partenerului lituanian şi că a făcut eforturi substanţiale pentru repatrierea muncitorilor. “Am susţinut financiar întoarcerea salariaţilor în ţară şi am primit asigurări că aceştia vor primi jumătate din salariile restante săptămîna viitoare. Chiar sîntem de acord să le acordăm ajutoare de cîte 100 de euro pentru ca oamenii să nu întîmpine Paştele cu mîna goală”, a declarat administratorul societăţii “Petro - Ship” Constanţa, Petru Mititelu.