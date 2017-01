Muncitorii sînt concediaţi în masă, însă autorităţile nu se tem de şomaj

Deşi Executivul pare că face eforturi disperate pentru a calma românii cu privire la modul în care sînt afectaţi de criza economică, realitatea dovedeşte contrariul. Aşa se face că, dacă la începutul lunii, Mariana Cîmpeanu dădea alarma asupra impactului devastator asupra pieţei muncii, ministrul Muncii consideră acum că disponibilizările în masă nu au modificat prea mult limitele şomajului. Fără a lua în calcul că zeci de mii de români disponibilizaţi nu vor să devină şomeri pentru că mai speră încă la un loc de muncă, aceasta a afirmat că rata şomajului este în prezent de doar 4%! “Încă avem locuri de muncă libere. În mediul rural avem circa 1,3 milioane de persoane neasigurate care trăiesc din agricultură şi care, în viitorul apropiat, vor fi o problemă. Aceste persoane ar trebui atrase pe piaţa muncii. Ne vom gîndi la acţiuni speciale”, a afirmat ministrul. Mariana Cîmpeanu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că numai dacă România va intra în recesiune ar putea exista probleme în 2009 cu majorările salariale ale bugetarilor. Pe de altă parte, ministrul consideră că majorarea salariilor bugetarilor în 2009 nu este în pericol, arătînd că Fondul Monetar Internaţional a estimat că economia României va fi în creşte anul viitor. “Numai dacă am fi în recesiune am putea avea o problemă cu majorările salariale”, a precizat ministrul. Totodată, ea susţine că că pensionarii “nu trebuie să fie disperaţi”, pentru că îşi vor primi pensiile şi în acest an, dar şi în 2009. “Pensionarii trebuie să fie liniştiţi că pensiile vor fi plătite şi anul acesta, şi anul viitor şi în toţi anii care vor veni, indiferent care va fi partidul ce va veni la guvernare. E dreptul lor să primească această pensie şi nu trebuie să fie disperaţi că nu mai sînt bani, pentru că asta nu este problema lor, ci a guvernanţilor şi a parlamentarilor”, a declarat Mariana Cîmpeanu. Demnitarul a explicat faptul că numărul pensionarilor a crescut de la 2.380.000 în 1990, la 5.500.000 în prezent şi tot ce s-a întîmplat în economie în această perioadă s-a răsfrînt direct asupra acestei categorii. “În această perioadă au fost datorii ale întreprinderilor, care au fost şterse cu buretele, au fost credite păguboase şi dacă aceste scutiri nu ar fi fost acordate, erau bani din plin la buget. Numai datoria Bancorex, dacă ar fi intrat în bugetul asigurărilor sociale, am fi avut suficiente fonduri pentru pensii”, a mai spus ministrul Muncii.