Municipal Constanţa a câştigat “Cupa Oraşelor Înfrăţite”

Ieri, la Constanţa, s-a încheiat ediţia a 10-a a “Cupei Oraşelor Înfrăţite”, turneu de fotbal rezervat echipelor de veterani din zona Balcanilor şi organizat pentru a patra oară la Constanţa, din anul 2007. Sâmbătă, în ziua a doua, echipele româneşti s-au impus din nou în faţa turcilor. Municipal Constanţa a învins Konya cu 5-2 (2-0), prin golurile marcate de Stelian Carabaş, Costel Carabaş, Gabriel Stan (din penalty), Gabriel Ungureanu şi Georges Mihai. Au evoluat pentru Municipal (antrenor Marin Şoimu): L. Gheorghe - Poşircă, G. Ungureanu, Arif, Weiss - G. Mihai, V. Diacu, St. Carabaş, Stoianof - G. Stan, C. Carabaş (au mai jucat Fl. Ionescu, I. Ionescu, Grosu şi Fogoroş). Săgeata Stejaru a câştigat meciul cu Silivri, scor 8-4 (5-1), prin golurile înscrise de Adam Paşata (4), Viorel Farcaş, Enache Pilici, Jenel Vlad şi Dumitru Palade. Au evoluat pentru Săgeata (antrenor Cristache Cazacu): Raiciu - Dăileanu, J. Vlad, N. Croitoru, N. Culina - Palade, S. Başturea, V. Farcaş, A. Paşata - Cocîrţă, E. Pilici (au mai jucat Al. Cornea, M. Dumitru şi Cr. Ciotic).

Organizatorii au programat duminică după-amiază, pe stadionul “FC Farul”, un meci amical între Municipal şi o selecţionată a celor două echipe din Turcia. Românii au învins cu 4-1 (3-0), marcatorii fiind C. Carabaş (2), St. Carabaş plus un autogol. Au evoluat pentru Municipal: L. Gheorghe - Covrig, G. Ungureanu, I. Ionescu, Weiss - G. Mihai, V. Diacu, St. Carabaş, Stoianof - G. Stan, C. Carabaş (au mai jucat Fl. Ionescu, Grosu, Guliu şi Culeafă). Iată şi clasamentul final, aşa cum a fost anunţat de organizatori: 1. Municipal 6p (golaveraj 10-4); 2. Săgeata 6p (11-5); 3. Konya 0p (3-8); 4. Silivri 0p (6-13). Golgeterul turneului a fost declarat Costel Carabaş (Municipal). La festivitatea de premiere, toate echipele au primit cupe şi albume cu oraşul Constanţa, iar clubul din Konya a ţinut să-i premieze la rândul său pe organizatori cu o cupă şi cu însemne ale oraşului turc.