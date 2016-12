Municipal Constanţa, singura echipă cu două victorii

Vineri, la Constanţa şi Murfatlar, s-au desfăşurat primele opt meciuri din cadrul Cupei „Prietenia” la fotbal, turneu la care participă formaţii de veterani din zona Balcanilor şi din Estul Europei. În premieră, la această a şaptea ediţie a competiţiei participă şi o echipă din Marea Britanie, London Masters, alcătuită din turci care locuiesc în capitala Angliei şi care joacă des în turneele de old-boys organizate în Turcia. Pe lângă London, la turneu participă o echipă din Republica Moldova, două din Turcia, o formaţie din Ucraina şi trei din România.

FC Municipal Constanţa, formaţia organizatoare, a obţinut două victorii la limită în prima zi a competiţiei, prin golurile marcate de Radu Ferenţi (în jocul cu Demre) şi Costel Petre (în poarta moldovenilor de la Nimoreni). Pentru Municipal, echipă antrenată de Marin Şoimu, au evoluat: Gh. Chicăroşă, S. Iordan - portari; Ş. Toader, E. Arif, I. Ionescu, Gh. Butoiu, C. Mărginean, St. Carabaş, V. Diacu, Gr. Tudor, G. Stan, C. Carabaş, V. Covrig, S. Stoianof, C. Petre, I. Gerea, Fl. Ionescu, D. Curumi, R. Ferenţi - jucători de câmp (mai fac parte din lot: V. Traşcă, E. Weiss, Gh. Fogoroş, M. Guliu).

Rezultatele din Grupa A: Avântul Nimoreni - London Masters 1-0, Municipal Constanţa - Demre 1-0, London - Demre 0-0, Municipal - Nimoreni 1-0; programul de sâmbătă: ora 11.00: Demre - Nimoreni; ora 12.30: Municipal - London (se joacă pe terenul ITC din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”).

Rezultatele din Grupa B: echipa din Ucraina - Săgeata Stejaru 4-1, Perla Murfatlar - Corlu 4-3, Stejaru - Corlu 1-1, Murfatlar - echipa din Ucraina 0-0; programul de sâmbătă: ora 11.00: Corlu - echipa din Ucraina; ora 12.30: Murfatlar - Stejaru (se joacă pe terenul CFR).

Formaţiile clasate pe primul loc în cele două grupe îşi vor disputa trofeul, iar echipele de pe locul secund vor juca finala mică a competiţiei. Cele două finale vor avea loc tot sâmbătă, de la orele 18.00 (finala mică) şi 19.30 (finala mare), pe stadionul „Flacăra” din Năvodari.