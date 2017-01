Municipalitatea Constanţa va prelua CET-ul în 2007

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a răspuns, ieri, acuzelor emise sîmbătă, la Constanţa, de către secretarul de stat al Ministerului Administraţiei Publice, Mircea Nicu Toader, privind aşa-zisul refuz al Primăriei Constanţa în cazul preluării în administrare proprie a CET-ului din localitate. ”Nu ştiu cine e Toader şi nici nu mă interesează. M-am întîlnit cu ministrul Şereş şi am discutat de două ori pe problema asta. Toader, dacă a vorbit aşa, nu ştie ce spune”, a afirmat primarul. La rîndul său, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat: “Secretarul de stat confundă municipiul Constanţa cu alt municipiu. Noi am acuzat Guvernul că nu descentralizează şi am somat puterea să asigure o descentralizare reală la nivelul municipiilor, comunelor şi oraşelor”! În privinţa preluării CET-ului de către administraţia locală, Radu Mazăre a declarat: “Este o chestiune complexă pe care o analizăm acum, privind creditele pe care le-a făcut CET-ul pentru combustibili şi angajamentele pe care le are pentru retehnologizare, întrucît am semnat acordurile cu UE şi din 2007 centralele nu mai au voie să emane anumite noxe, fapt pentru care trebuie făcute investiţii de 6-7 milioane de euro numai pînă la sfîrşitul acestui an, investiţii care se realizează cu Termoelectrica de la nivel central. Avem un profesor universitar care ne consiliază pentru preluarea acestui obiectiv. În principiu, CET-ul va aparţine de primărie”.

Mai mult, CET-ul a încheiat o licitaţie, cîştigată de un partener belgian care urmează să investească 50-60 milioane euro pentru construirea unui nou cazan care să asigure apa caldă pentru sezonul cald. Cazanele actuale asigură, conform afirmaţiilor primarului, o capacitate bună ca randament pentru iarnă, cînd CET furnizează şi energie termică şi apă caldă. Vara însă, pornind un cazan mare pentru apă caldă, se pierde energia termică. „Ne-am întîlnit cu partenerii belgieni şi este o chestiune complexă şi aici pentru că este vorba despre mulţi bani. În principiu însă, în primăvară, după încheierea iernii, vom prelua CET-ul. Aşa am agreat. Creditele s-au discutat deja şi s-au admis garanţii cu bănci. Dacă noi am prelua acum CET-ul nu am avea ce garanţii să oferim. Discutăm de sume de 18-20 milioane de euro. Sînt investiţiile demaratre şi banii prevăzuţi în bugetul naţional pentru rezolvarea noxelor. Am agreat să se termine prima dată investiţiile pentru că dacă le preluăn nu se mai pot aloca banii de la Guvern”, a spus Radu Mazăre.

Primarul a amintit ieri şi faptul că de anul viitor municipalitatea va trebui să suporte de la bugetul local toate sumele aferente subvenţiilor pentru căldură. „Anul ăsta am dat subvenţii 90% şi o să dăm şi iarna asta. Subvenţiile de la stat au scăzut în continuu şi toată subvenţia se dă de anul viitor de la nivel local. După noul cod fiscal, cînd vom folosi anul viitor impozitele de 1,5%, nu 1% cum vrea domnul prefect Tărtăcuţă, vom avea bani de subvenţii. Vom acoperi gaura din buget pe carfe ne-a făcut-o deşteptul ăsta de prefect. După cum a ieşit Codul Fiscal, ne apucăm iar de treabă anul viitor”, a conchis Radu Mazăre.