Municipiul Constanța se pregătește pentru Sărbătorile Pascale

Pentru ca spiritul Sărbătorilor Pascale să se facă resimțit în toată Constanța, autoritățile locale au început împodobirea orașului cu lumini decorative. Potrivit conducerii administrației publice locale, săptămâna aceasta se montează figurine luminoase pe stâlpi pe bulevardul Tomis din zona Capitol până la intersecția cu strada Traian. De asemenea, în 26 de sensuri giratorii se amplasează figurine-ou, iar în principalele intersecții și la intrările în oraș sunt instalate bannere cu mesajul „Paște fericit!“. În total ar trebui montate 137 de figurine decorative. 28 dintre acestea sunt instalații de traversare, adică panouri luminoase pe care scrie mesajul „Paște fericit!”. Alte 78 de instalații sunt figurine în formă de ou, care vor fi montate în sensurile giratorii. Pe stâlpi vor fi montate 31 de figurine de mai multe tipuri. 15 dintre acestea vor fi sub forma unui iepuraș cu ou, cinci vor fi sub forma unei candele, iar celelalte 11 - sub forma unei lumânări cu ou de Paște. Toate produsele decorative utilizate în iluminatul festiv vor fi echipate cu LED, astfel încât să se asigure un consum mic de energie electrică.