Animaţia-documentar „Muntele magic", în regia Ancăi Damian, a fost selectată la Festival de Cinéma Européen des Arcs, care va avea loc între 13 și 20 decembrie, în Franţa, în secţiunea Work-in-Progress. În aceeași secţiune au mai fost selectate proiectele „My name is Emily", de Simon Fitzmaurice, „Sparrows", de Runar Runarsson, şi „We Are Dead", de Tobias Nölle. Mai mult, cel mai recent proiect al regizorului Adrian Sitaru, „La timp", se înscrie între cele zece care vor fi prezentate la Festival de Cinéma Européen des Arcs.

„Muntele magic" face parte, împreună cu filmul deja lansat „Crulic - drumul spre dincolo", dintr-o trilogie despre eroism, nuanţând raportul individului cu istoria prin perspectiva morţii şi a faptelor sale. Realizată într-un stil postmodern, cu o multitudine de tehnici vizuale, decupaje de hârtie, desen animat, fotografie şi film, animația prezintă povestea reală a unui polonez, Adam Jacek Winkler, refugiat politic la Paris.

Povestea lui Winkler este cea a unui „cavaler rătăcitor", un „Don Quijote al secolului XX", el făcând parte din categoria celor care vor să schimbe lumea, chiar cu preţul vieţii lor. Artist, fotograf, dar şi un experimentat alpinist, Adam Jacek Winkler (pe numele de luptă Adam Khan) este cel care a escaladat vârful Mont Blanc, unde a ridicat un steag al solidarităţii cu poporul afgan.

La realizarea acestui documentar de animaţie, Anca Damian a folosit arhiva fotografică lăsată în urmă de Adam Jacek Winkler, desenele sale, dar şi filmări reale, în stilul filmelor mute, toate acestea învelite în haina animaţiei.