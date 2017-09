Muntenegru - România, meciul ultimei șanse pentru tricolori

Echipa națională de fotbal a României va juca luni seară, de la ora 21.45 (în direct pe TVR 1), pe terenul selecționatei Muntenegrului, într-un meci contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, cu turneul final în Rusia. După șapte etape disputate în preliminariile europene, România ocupă locul 4 în Grupa E, cu nouă puncte. Muntenegru și Danemarca împart poziția secundă, cu câte 13 puncte, iar lider este Polonia, cu 16 puncte.

În aceste condiții, România susține cu Muntenegru un meci crucial pentru păstrarea șanselor de calificare la turneul final. Acestea sunt pur teoretice și necesită victorii pe linie în ultimele trei etape, dar și un joc favorabil al rezultatelor. Cu o înfrângere la Podgorica, tricolorii se pot gândi deja la preliminariile EURO 2020!

LUI CHRISTOPH DAUM I-A CRESCUT BARBA!

Christoph Daum spune că nu s-a gândit la varianta demisiei, mai ales că i s-a cerut să plece de la naţională încă de acum jumătate de an. „Sunt mai mult concentrat pe performanţa sportivă, nu pe demisie. Aud această întrebare de jumătate de an, mi-a crescut barba de când o aud. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe rezultatul de mâine. Insist ca jucătorii să-şi asume responsabilitea. Suntem un grup, dar nu înseamnă că întotdeauna împărţim aceeaşi opinie, e normal. Fiecare jucător are libertatea lui de expresie”, a declarat selecţionerul României duminică, în conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Muntenegru.

Din lotul cu care România a abordat partida cu Armenia de vineri lipsește doar Mihai Pintilii, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. În meciul tur, disputat în septembrie 2016 la Cluj, România și Muntenegru au terminat la egalitate, 1-1, Stanciu ratând o lovitură de la 11 metri în ultimul minut!

Formația probabilă a României: Tătărușanu - R. Benzar, Chiricheș, Toșca, Cr. Ganea - N. Stanciu, R. Marin - Ad. Popa, Al. Maxim, B. Stancu - Fl. Andone.