Muntenegru a iniţiat procedurile pentru extrădarea în SUA a românilor acuzaţi de terorism

Autorităţile din Muntenegru au iniţiat procedurile în vederea extrădării în Statele Unite a celor doi români şi a italianului acuzaţi că încercau să vândă armament grupării teroriste FARC, relatează site-ul cotidianului The New York Times. "Acţiunile în vederea extrădării sunt în curs", a declarat, potrivit AP, Dejan Djurovici, directorul Biroului Interpol din Muntenegru. Cei doi cetăţeni români şi italianul arestaţi la începutul săptămânii în Muntenegru în timp ce încercau să vândă armament grupării teroriste FARC au fost inculpaţi pentru terorism în Statele Unite, a anunţat, miercuri, Preet Bharara, procurorul federal al districtului New York. Cristian Vintilă (în vârstă de 44 de ani), Virgil Flaviu Georgescu (42 de ani) şi Massimo Romagnoli (43 de ani) sunt acuzaţi de conspiraţie în vederea vânzării unor cantităţi mari de armament organizaţiei teroriste Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC). Potrivit actului de acuzare, în perioada mai-octombrie 2014, cei trei inculpaţi au conspirat în vederea vânzării de armament, inclusiv arme automate şi tunuri antiaeriene, ştiind că armele urmau să ajungă la FARC, care le-ar fi utilizat împotriva unor cetăţeni americani. Cei trei au fost surprinşi în flagrant în timp ce urmau să vândă armele unor agenţi ai Agenţiei americane Antidrog (DEA).